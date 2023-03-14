https://sputnikarabic.ae/20230314/فيفا-يوافق-على-نظام-كأس-العالم-2026-بمشاركة-48-منتخبا-وطنيا-1074732669.html
"فيفا" يوافق على نظام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا وطنيا
"فيفا" يوافق على نظام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا وطنيا
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ 12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T14:16+0000
2023-03-14T14:16+0000
2023-03-14T14:16+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كأس العالم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ecaec7da92170481970c12876de72306.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي أن 48 فريقًا سيشاركون في الجزء الأخير من مونديال 2026، وليس 32، كما كان عليه الحال خلال البطولة السابقة في مونديال قطر.وسبق للاتحاد أن وافق في عام 2017 على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقًا مشاركًا إلى 16 مجموعة من ثلاثة فرق لكل منها؛ لكن مجلس إدارة المنظمة قرر اليوم تقليص عدد المجموعات.وفقا للنظام الجديد، الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعة، وكذلك أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، ستتأهل إلى نهائيات 1/16 من كأس العالم.وبالتالي، سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من ثلاثة فرق.وستقام مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
https://sputnikarabic.ae/20230227/ميسي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-1074115678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/16/1062549162_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_e1fa4e0bfa2efa34cfbc68ff624930aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار كأس العالم, العالم
رياضة, أخبار كأس العالم, العالم
"فيفا" يوافق على نظام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا وطنيا
تابعنا عبر
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ 12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي أن 48 فريقًا سيشاركون في الجزء الأخير من مونديال 2026، وليس 32، كما كان عليه الحال خلال البطولة السابقة
في مونديال قطر.
وسبق للاتحاد أن وافق في عام 2017 على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقًا مشاركًا إلى 16 مجموعة من ثلاثة فرق لكل منها؛ لكن مجلس إدارة المنظمة
قرر اليوم تقليص عدد المجموعات.
وفقا للنظام الجديد، الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعة، وكذلك أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، ستتأهل إلى نهائيات 1/16 من كأس العالم.
وبالتالي، سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من ثلاثة فرق.
وستقام مباريات كأس العالم
2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.