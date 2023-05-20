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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-على-تدريب-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1077238580.html
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T00:56+0000
2023-05-20T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إف-16
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهوداً مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الدنمارك-تنوي-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-استخدام-إف-16-1077234850.html
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إف-16, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إف-16, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

00:56 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".
وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهوداً مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".
مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
الدنمارك تنوي تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام "إف 16"
أمس, 19:37 GMT
وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".
وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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