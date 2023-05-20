https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-على-تدريب-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1077238580.html
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T00:56+0000
2023-05-20T00:56+0000
2023-05-20T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إف-16
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_2fab4b7d5eb61b979229d28276b97343.jpg
وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهوداً مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الدنمارك-تنوي-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-استخدام-إف-16-1077234850.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5001b00956c7185b88aab54cdc8dc281.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إف-16, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إف-16, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"
تابعنا عبر
صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".
وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهوداً مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".
وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"
.
وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.