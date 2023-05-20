https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-على-تدريب-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1077238580.html

البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

البيت الأبيض: بايدن وافق على تدريب الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق يوم الجمعة على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T00:56+0000

2023-05-20T00:56+0000

2023-05-20T00:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إف-16

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سوليفان في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم جهوداً مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".وذكرت صحف غربية نقلاً عن مصدر أن "تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230519/الدنمارك-تنوي-تدريب-طيارين-أوكرانيين-على-استخدام-إف-16-1077234850.html

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إف-16, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية