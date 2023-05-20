https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-الضربات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1077238734.html

البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، يوم الجمعة، إن القدرات المقدمة لأوكرانيا تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T01:28+0000

2023-05-20T01:28+0000

2023-05-20T01:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg

وأضاف سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "كل القدرات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تأتي مع افتراض أساسي يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أبلغ زملائه في مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة ستدعم الجهود المشتركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك إف-16".وعندما سئل سوليفان أيضًا عن الضمانات التي قدمتها كييف لواشنطن بشأن عدم استخدام مقاتلات إف-16 لشن ضربات على أهداف في الأراضي الروسية، قال: وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-على-تدريب-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1077238580.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا