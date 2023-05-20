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https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-والرياض-تؤكدان-التوصل-إلى-هدنة-إنسانية-في-السودان-مدة-7-أيام-1077262534.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 7 أيام
الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 7 أيام
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T22:15+0000
2023-05-20T22:35+0000
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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة".وأضاف البيان: "الاتفاق يشمل تيسير المرور الآمن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني ووصول السلع الأساسية ما يسمح بتدفقها دون عوائق".ولفت البيان إلى أن "الطرفان تعهدا بعدم السعي لتحقيق مكاسب ميدانية خلال الساعات الـ48 التي تسبق بدء الهدنة الإنسانية". يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/تحذير-من-دعوات-إشراك-المدنيين-بالقتال-في-السودان-1077260953.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تؤكدان التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 7 أيام

22:15 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 22:35 GMT 20.05.2023)
© Sputnik"لا للحرب نعم للسلام"... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان
لا للحرب نعم للسلام... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة".
وأضاف البيان: "الاتفاق يشمل تيسير المرور الآمن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني ووصول السلع الأساسية ما يسمح بتدفقها دون عوائق".
ولفت البيان إلى أن "الطرفان تعهدا بعدم السعي لتحقيق مكاسب ميدانية خلال الساعات الـ48 التي تسبق بدء الهدنة الإنسانية".
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
تحذير من دعوات إشراك المدنيين بالقتال في السودان
19:42 GMT
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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