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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-في-معارك-متفرقة-1077249411.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد 525 جنديا أوكرانيا وتدمير آلياتهم على خطوط النار في محاور مختلفة من منطقة العملية العسكرية الخاصة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:22+0000
2023-05-20T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق بيرشوترافنيف، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة

11:22 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 20.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت" (2 إس 5) أثناء التدريبات التكتيكية في إطار المناورات لجيش السلاح المشترك الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا فيمنطقة بريمورسكي ، عام 2016
مدفعية ذاتية الدفع غياتسينت (2 إس 5) أثناء التدريبات التكتيكية في إطار المناورات لجيش السلاح المشترك الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا فيمنطقة بريمورسكي ، عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد 525 جنديا أوكرانيا وتدمير آلياتهم على خطوط النار في محاور مختلفة من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق بيرشوترافنيف، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه.

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