https://sputnikarabic.ae/20230520/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-في-معارك-متفرقة-1077249411.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد 525 جنديا أوكرانيا وتدمير آلياتهم على خطوط النار في محاور مختلفة من منطقة العملية العسكرية الخاصة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T11:22+0000
2023-05-20T11:22+0000
2023-05-20T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق بيرشوترافنيف، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني في معارك متفرقة
11:22 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 20.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد 525 جنديا أوكرانيا وتدمير آلياتهم على خطوط النار في محاور مختلفة من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات معادية في مناطق بيرشوترافنيف، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه.