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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-الاتجاه-الجنوبي-لمدينة-دونيتسك-1077239176.html
القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك
القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك
دمرت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، مجموعة استطلاع أوكرانية حاولت استطلاع وحدات الجيش الروسي في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك في منطقة نوفوسيلوفكا. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T02:50+0000
2023-05-20T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لما ذكره العقيد ألكسندر غوردييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة استطلاع العدو للمركز الأمامي لوحدات المجموعة في منطقة نوفوسيلوفكا بالاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك. تم تدمير وحدة واحدة من الآليات العسكرية والقوات الحية بواسطة مدافع الهاون المحمولة على مدرعة "أكاسيا".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقوله، تم كشف تجمع المقاتلين والآليات في منطقة قرية دوبروفوليي أثناء عملية الاستطلاع الجوي.وأضاف غوردييف: "تم تدمير ثلاث مركبات مدرعة لقوات المشاة وناقلة جنود ومركبة استطلاع قتالية ومركبة دورية والقوات الحية للعدو بنيران المدفعية الصاروخية، وتم تدمير السيارات والمقاتلين في منطقة زيلينو بولي ومدافع الهاون المحمولة على مدرعة "تيوليبان" والقوات الحية للعدو في منطقة فيليكا نوفوسيلوفكا".وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار من طراز "ليليكا" بواسطة نظام الصواريخ الدفاعية "تور" و"أوسا-أكم" و"ستريلا-10"، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز "فوريا" و"فالكيريا".ولفت إلى أنه تم تدمير منصة المدفعية المحمولة على مدرعة في منطقة ستيبنوغورسك باتجاه زابوروجيه، وتدمير اثنين من فرق المدفعية في منطقتي لوغوفسك وبيلوغوريا ضمن إطار القتال المضاد للمدفعية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقضي على مجموعة استطلاع أوكرانية في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك

02:50 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، مجموعة استطلاع أوكرانية حاولت استطلاع وحدات الجيش الروسي في الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك في منطقة نوفوسيلوفكا.
ووفقًا لما ذكره العقيد ألكسندر غوردييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة استطلاع العدو للمركز الأمامي لوحدات المجموعة في منطقة نوفوسيلوفكا بالاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك. تم تدمير وحدة واحدة من الآليات العسكرية والقوات الحية بواسطة مدافع الهاون المحمولة على مدرعة "أكاسيا".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقوله، تم كشف تجمع المقاتلين والآليات في منطقة قرية دوبروفوليي أثناء عملية الاستطلاع الجوي.
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وأضاف غوردييف: "تم تدمير ثلاث مركبات مدرعة لقوات المشاة وناقلة جنود ومركبة استطلاع قتالية ومركبة دورية والقوات الحية للعدو بنيران المدفعية الصاروخية، وتم تدمير السيارات والمقاتلين في منطقة زيلينو بولي ومدافع الهاون المحمولة على مدرعة "تيوليبان" والقوات الحية للعدو في منطقة فيليكا نوفوسيلوفكا".
وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار من طراز "ليليكا" بواسطة نظام الصواريخ الدفاعية "تور" و"أوسا-أكم" و"ستريلا-10"، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز "فوريا" و"فالكيريا".
ولفت إلى أنه تم تدمير منصة المدفعية المحمولة على مدرعة في منطقة ستيبنوغورسك باتجاه زابوروجيه، وتدمير اثنين من فرق المدفعية في منطقتي لوغوفسك وبيلوغوريا ضمن إطار القتال المضاد للمدفعية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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