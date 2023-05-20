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https://sputnikarabic.ae/20230520/المصالحة-الروسي-يرصد-عمليتي-قصف-في-إدلب-شمال-غربي-سوريا-1077263121.html
المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا
المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم السبت، أنه تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T23:37+0000
2023-05-20T23:37+0000
مركز المصالحة الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، في بيان: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد، استهدفت المواقع العسكرية لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية و"الحزب الإسلامي التركستاني".وأوضح أن القصف تم تسجيله في محافظتي حلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230513/مركز-المصالحة-الروسي-إرهابيون-ينفذون-3-هجمات-من-إدلب-1077001182.html
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مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, إدلب, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, إدلب, العالم العربي, أخبار العالم العربي

المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا

23:37 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم السبت، أنه تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا) وفقًا لاتفاق خفض التصعيد.
موسكو - سبوتنيك. وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، في بيان: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل عمليتي قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد، استهدفت المواقع العسكرية لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية و"الحزب الإسلامي التركستاني".
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
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13 مايو, 19:35 GMT
وأوضح أن القصف تم تسجيله في محافظتي حلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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