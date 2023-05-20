https://sputnikarabic.ae/20230520/لقطة-ولي-العهد-الأردني-مع-محمد-بن-سلمان-في-القمة-العربية-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1077245730.html
لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو
لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو
آثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T09:24+0000
2023-05-20T09:24+0000
2023-05-20T09:24+0000
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وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها "كسر البروتوكول"، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.واعتبر نشطاء آخرون، أن الصورة التذكارية تكون فقط لولي العهد السعودي الذي يرأس وفد المملكة المضيفة مع قادة وزعماء ورؤوس الوفود المشاركة فقط.وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة، على أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".
https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-تعتمد-إعلان-جدة-ماذا-تضمن؟-1077228505.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو
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آثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها "كسر البروتوكول"، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان
، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.
واعتبر نشطاء آخرون، أن الصورة التذكارية تكون فقط لولي العهد السعودي الذي يرأس وفد المملكة المضيفة مع قادة وزعماء ورؤوس الوفود المشاركة فقط.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة
، على أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".