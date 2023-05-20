عربي
https://sputnikarabic.ae/20230520/لقطة-ولي-العهد-الأردني-مع-محمد-بن-سلمان-في-القمة-العربية-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1077245730.html
لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو
لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو
آثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T09:24+0000
2023-05-20T09:24+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الأردن
ولي العهد محمد بن سلمان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225510_0:0:1892:1065_1920x0_80_0_0_774875c186210086695e16077aeb8ade.jpg
وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها "كسر البروتوكول"، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.واعتبر نشطاء آخرون، أن الصورة التذكارية تكون فقط لولي العهد السعودي الذي يرأس وفد المملكة المضيفة مع قادة وزعماء ورؤوس الوفود المشاركة فقط.وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة، على أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".
https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-تعتمد-إعلان-جدة-ماذا-تضمن؟-1077228505.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225510_229:0:1888:1244_1920x0_80_0_0_db9ebf1bf407af260ada6b64a31ad4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن, ولي العهد محمد بن سلمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لقطة ولي العهد الأردني مع محمد بن سلمان في القمة العربية تثير تفاعلا واسعا... فيديو

09:24 GMT 20.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegram
آثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز نشطاء على مواقع التواصل لقطة قالوا إنها "كسر البروتوكول"، عندما وجه الأمير محمد بن سلمان، نظيره الأردني للانضمام والتقاط الصورة التذكارية، مؤكدين أن ولي العهد السعودي يتميز دائما بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.
واعتبر نشطاء آخرون، أن الصورة التذكارية تكون فقط لولي العهد السعودي الذي يرأس وفد المملكة المضيفة مع قادة وزعماء ورؤوس الوفود المشاركة فقط.
صورة جماعية للقادة العرب في القمة التي احتضنتها مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
القمة العربية تعتمد إعلان جدة.. ماذا تضمن؟
أمس, 16:18 GMT
وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في كلمة ألقاها خلال قمة جدة، على أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى تعزيز الاجتماعات العربية المنتظمة، على أعلى المستويات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتوحيد الجهود السياسية والأمنية العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها "خطوة مهمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала