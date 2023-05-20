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مطارات بولندا تختبر منظومة مضادة للمسيرات
مطارات بولندا تختبر منظومة مضادة للمسيرات
أعلن بيوتر سامسون، مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، يوم الجمعة، أنه تُجري اختبارات لمنظومة مضادة للطائرات المسيرة في المطارات البولندية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T03:36+0000
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وارسو - سبوتنيك. ونقلت المحطة الإذاعية البولندية "إم إف إف إم" تصريحات سامسون التي أوضح فيها أن هذه المنظومة تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها قرب المطارات أثناء هبوط الطائرات.وقال سامسون: "تجري في اثنين من المطارات البولندية اختبار منظومة الدفاع من الطائرات المسيرة".وأكد سامسون أن الهدف هو ضمان عملية تشغيل المنظومة بنسبة 100% وعدم تعطيل أنظمة الملاحة الجوية الأخرى على متن الطائرات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة هي من إنتاج محلي.في السياق، صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، مطلع الشهر الحالي، بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة "لوكهيد مارتن".وقال وزير الدفاع إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام "إف جي أم-148 جافلن" في بولندا، كما عبر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.
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بولندا, العالم, أخبار العالم الآن, منظومة دفاع جوي, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, العالم, أخبار العالم الآن, منظومة دفاع جوي, الولايات المتحدة الأمريكية

مطارات بولندا تختبر منظومة مضادة للمسيرات

03:36 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 03:37 GMT 20.05.2023)
© Fotolia / Ffly / طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Fotolia / Ffly /
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أعلن بيوتر سامسون، مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، يوم الجمعة، أنه تُجري اختبارات لمنظومة مضادة للطائرات المسيرة في المطارات البولندية.
وارسو - سبوتنيك. ونقلت المحطة الإذاعية البولندية "إم إف إف إم" تصريحات سامسون التي أوضح فيها أن هذه المنظومة تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها قرب المطارات أثناء هبوط الطائرات.
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وقال سامسون: "تجري في اثنين من المطارات البولندية اختبار منظومة الدفاع من الطائرات المسيرة".
وأكد سامسون أن الهدف هو ضمان عملية تشغيل المنظومة بنسبة 100% وعدم تعطيل أنظمة الملاحة الجوية الأخرى على متن الطائرات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة هي من إنتاج محلي.
في السياق، صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، مطلع الشهر الحالي، بأن المجمع العسكري الدفاعي في بولندا سيشارك في إنتاج نظام الصواريخ المدفعية عالية النقل الأمريكية "هيمارس" مع شركة "لوكهيد مارتن".
وقال وزير الدفاع إنه يجري حاليًا محادثات بشأن إمكانية إنتاج نظام "إف جي أم-148 جافلن" في بولندا، كما عبر عن اهتمامه في شراء صواريخ لنظام "هيمارس" بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميلاً).
وفي عام 2019، اشترت بولندا المجموعة الأولى من 20 نظام "هيمارس" بقيمة 414 مليون دولار من الولايات المتحدة. وقال بلاشتشاك إنه سيتم تسليم أول نظام هذا العام.
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