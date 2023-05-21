https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-السعودية-اقتحام-مسؤول-إسرائيلي-باحة-المسجد-الأقصى-يستفز-مشاعر-المسلمين-1077278686.html
الخارجية السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين
الخارجية السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين
أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الأفعال تستفز مشاعر جميع المسلمين. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:08+0000
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جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية السعودية، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، قالت فيه إنها تدين وتستنكر اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى.وقالت الوزارة إن ما يحدث من "ممارسات ممنهجة" تمثل تعديا صارخا على الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه التجاوزات.اقتحم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وقام بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية بالمسجد.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتحم بن غفير، باحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، وهو ما أثار ردود فعل دولية رافضة.وخلال الأسابيع الماضية، دعا بن غفير للقيام إلى تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، وقال إن أداء حكومة نتنياهو في التعامل مع صواريخ "حماس"، كان ضعيفا، بينما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوقيف بن غفير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحريضه ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-ممارسات-مستفزة-وفاشية-1077275413.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين
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أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الأفعال تستفز مشاعر جميع المسلمين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية السعودية، ونشرته وكالة
الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، قالت فيه إنها تدين وتستنكر اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى.
وقالت الوزارة إن ما يحدث من "ممارسات ممنهجة" تمثل تعديا صارخا على الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه التجاوزات
.
اقتحم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وقام بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية بالمسجد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتحم بن غفير، باحة المسجد الأقصى
تحت حراسة مشددة، وهو ما أثار ردود فعل دولية رافضة.
وخلال الأسابيع الماضية، دعا بن غفير للقيام إلى تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية
، وقال إن أداء حكومة نتنياهو في التعامل مع صواريخ "حماس"، كان ضعيفا، بينما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوقيف بن غفير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحريضه ضد الفلسطينيين.