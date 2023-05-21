https://sputnikarabic.ae/20230521/العراق-والأردن-يبحثان-سبل-تعزيز-التعاون-لمكافحة-الإرهاب-والمخدرات-1077294543.html
العراق والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات
العراق والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية، أهمية التنسيق العالي بين العراق والأردن في... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T20:56+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، بيانا قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية".وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرف، ومكافحة تجارة المخدرات.وأعرب السوداني عن تقديره لمواقف عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشأن القضايا المحورية في المنطقة، مشيرًا إلى "مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره، بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين".وشدد السوداني على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الشباب.من جانبه، أشاد وزير الداخلية الأردني، بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب، الذي يشكل تهديدا حقيقيا لكل دول المنطقة والعالم، كما بيّن الوزير الأردني رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة المخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية، أهمية التنسيق العالي بين العراق والأردن في مجالات مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، بيانا قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية".
وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرف، ومكافحة تجارة المخدرات.
وأعرب السوداني عن تقديره لمواقف عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشأن القضايا المحورية في المنطقة، مشيرًا إلى "مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره، بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين".
وشدد السوداني على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطرا على الشباب.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية الأردني، بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب، الذي يشكل تهديدا حقيقيا لكل دول المنطقة والعالم، كما بيّن الوزير الأردني رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق
في مختلف الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة المخدرات.