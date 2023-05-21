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https://sputnikarabic.ae/20230521/اليوم-العالمي-للشاي-فوائد-وأضرار-المشروب-الأشهر-حول-العالم-1077284170.html
اليوم العالمي للشاي... فوائد وأضرار المشروب الأشهر حول العالم
اليوم العالمي للشاي... فوائد وأضرار المشروب الأشهر حول العالم
يصادف اليوم الأحد، الواحد والعشرين من مايو/ أيار، اليوم العالمي للشاي، وهو المشروب الأكثر تناولا حول العالم بعد الماء. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:26+0000
2023-05-21T15:26+0000
مجتمع
السرطان
أمراض القلب والسكري والضغط
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وبحسب قرار في الأمم المتحدة، صادر في العام 2019، فقد تم تخصيص الواحد والعشرين من مايو من كل عام يوما عالميا للشاي، رغم أن بعض الدول المنتجة للشاي كانت تحتفل به في يوم مخصص لها وهو الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وذلك منذ عام 2005.وأفاد الموقع الإلكتروني الطبي "هيلث لاين"، بأن هناك فوائد متعددة لتناول الشاي، من بينها انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، لكونه يحتوي على مضادات الأكسدة، كما يعمل على تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.فوائد الشايويساهم تناول الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، مع النوم بشكل جيد، فضلا عن كونه مصدر رزق للملايين حول العالم، كونه وسيلة عيش رئيسية خاصة في البلدان النامية.وبوجه عام، فإن الشاي يلعب دورا مهما في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب.أضرار الشايعلى الرغم من أن تناول الشاي باعتدال، من كوب إلى اثنين فقط في اليوم، فإنه يعد خيارا صحيا بالنسبة لمعظم الناس، ولكن تناول ما يزيد عن 3 أكواب في اليوم الواحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية السلبية.ومن بين أضرار تناول الشاي بكثرة، الإصابة بالأنيميا أو انحفاض امتصاص الحديد في الجسم، كما يؤدي تناول الكافيين الزائد من الشاي إلى القلق والأرق.وأضاف موقع "هيلث لاين"، أن كثرة تناول الشاي تسبب الإصابة بالإمساك، وزيادة وزن جسم الإنسان في حال تم إضافة السكر، فضلا عن كونه يسبب اصفرار الأسنان.
https://sputnikarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html
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السرطان, أمراض القلب والسكري والضغط
السرطان, أمراض القلب والسكري والضغط

اليوم العالمي للشاي... فوائد وأضرار المشروب الأشهر حول العالم

15:26 GMT 21.05.2023
© Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko الشاي
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko
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يصادف اليوم الأحد، الواحد والعشرين من مايو/ أيار، اليوم العالمي للشاي، وهو المشروب الأكثر تناولا حول العالم بعد الماء.
وبحسب قرار في الأمم المتحدة، صادر في العام 2019، فقد تم تخصيص الواحد والعشرين من مايو من كل عام يوما عالميا للشاي، رغم أن بعض الدول المنتجة للشاي كانت تحتفل به في يوم مخصص لها وهو الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وذلك منذ عام 2005.
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي
18 فبراير, 07:05 GMT
وأفاد الموقع الإلكتروني الطبي "هيلث لاين"، بأن هناك فوائد متعددة لتناول الشاي، من بينها انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، لكونه يحتوي على مضادات الأكسدة، كما يعمل على تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.
فوائد الشاي
ويساهم تناول الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، مع النوم بشكل جيد، فضلا عن كونه مصدر رزق للملايين حول العالم، كونه وسيلة عيش رئيسية خاصة في البلدان النامية.
وبوجه عام، فإن الشاي يلعب دورا مهما في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب.
أضرار الشاي
على الرغم من أن تناول الشاي باعتدال، من كوب إلى اثنين فقط في اليوم، فإنه يعد خيارا صحيا بالنسبة لمعظم الناس، ولكن تناول ما يزيد عن 3 أكواب في اليوم الواحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية السلبية.
ومن بين أضرار تناول الشاي بكثرة، الإصابة بالأنيميا أو انحفاض امتصاص الحديد في الجسم، كما يؤدي تناول الكافيين الزائد من الشاي إلى القلق والأرق.
وأضاف موقع "هيلث لاين"، أن كثرة تناول الشاي تسبب الإصابة بالإمساك، وزيادة وزن جسم الإنسان في حال تم إضافة السكر، فضلا عن كونه يسبب اصفرار الأسنان.
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