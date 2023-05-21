https://sputnikarabic.ae/20230521/عدد-أكواب-الشاي-المفيدة-للجسم-في-اليوم-وكيفية-تحضيرها-للحفاظ-على-فوائدها-1077264837.html

عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها

عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها

قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو، في "يوم الشاي العالمي"، إن الشاي يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T05:20+0000

2023-05-21T05:20+0000

2023-05-21T05:20+0000

مجتمع

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/1b/1049677157_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_b8a9335d34bbc9f97e60ab3a7a7f6361.jpg

وقال لوكالة "سبوتنيك": "الشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة، لأنه يحتوي على مادة التانين، وهي مضادات أكسدة قوية. ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي، فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد. ولكي يفيد الشاي الجسم، فمن الأفضل أن تستهلك 3-4 أكواب في اليوم ولا تستبدل الماء بها".كما أشار إلى أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة التهيج بسبب احتوائه على مادة الكافيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروب له تأثير مدر للبول، مما يعني أنه يزيل الماء من الجسم.وأضاف: "تحتوي أوراق الشاي على العديد من العناصر النزرة المختلفة - وهي مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. كل هذه المواد يحتاجها الجسم، مما يعني أنها مفيدة. على سبيل المثال، تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم"، مشددًا على أن مجرد تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.وتابع: "يُسمح بالتخمير المتكرر لأوراق الشاي - يمكن تخمير الشاي الأسود مرتين دون الإضرار بالصحة، ويمكن تخمير الشاي الأخضر ثلاث أو أربع مرات. ولا ينطبق هذا على إعادة استخدام أكياس الشاي. ويمكن تحضير أكياس الشاي مرة واحدة فقط".

https://sputnikarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة