https://sputnikarabic.ae/20230521/عدد-أكواب-الشاي-المفيدة-للجسم-في-اليوم-وكيفية-تحضيرها-للحفاظ-على-فوائدها-1077264837.html
عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها
عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها
قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو، في "يوم الشاي العالمي"، إن الشاي يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T05:20+0000
2023-05-21T05:20+0000
2023-05-21T05:20+0000
مجتمع
الصحة
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة، لأنه يحتوي على مادة التانين، وهي مضادات أكسدة قوية. ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي، فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد. ولكي يفيد الشاي الجسم، فمن الأفضل أن تستهلك 3-4 أكواب في اليوم ولا تستبدل الماء بها".كما أشار إلى أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة التهيج بسبب احتوائه على مادة الكافيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروب له تأثير مدر للبول، مما يعني أنه يزيل الماء من الجسم.وأضاف: "تحتوي أوراق الشاي على العديد من العناصر النزرة المختلفة - وهي مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. كل هذه المواد يحتاجها الجسم، مما يعني أنها مفيدة. على سبيل المثال، تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم"، مشددًا على أن مجرد تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.وتابع: "يُسمح بالتخمير المتكرر لأوراق الشاي - يمكن تخمير الشاي الأسود مرتين دون الإضرار بالصحة، ويمكن تخمير الشاي الأخضر ثلاث أو أربع مرات. ولا ينطبق هذا على إعادة استخدام أكياس الشاي. ويمكن تحضير أكياس الشاي مرة واحدة فقط".
https://sputnikarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html
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الصحة
عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم وكيفية تحضيرها للحفاظ على فوائدها
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قال أندريه تيازيلنيكوف، كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو، في "يوم الشاي العالمي"، إن الشاي يحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المختلفة، لكن المشروب سيفيد الجسم إذا التزمت بعدد معين من الأكواب.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة، لأنه يحتوي على مادة التانين، وهي مضادات أكسدة قوية. ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي، فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد. ولكي يفيد الشاي الجسم، فمن الأفضل أن تستهلك 3-4 أكواب في اليوم ولا تستبدل الماء بها".
كما أشار إلى أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الأرق وزيادة التهيج بسبب احتوائه على مادة الكافيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروب له تأثير مدر للبول، مما يعني أنه يزيل الماء من الجسم.
وأضاف: "تحتوي أوراق الشاي على العديد من العناصر النزرة المختلفة - وهي مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. كل هذه المواد يحتاجها الجسم، مما يعني أنها مفيدة. على سبيل المثال، تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم"، مشددًا على أن مجرد تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.
وأشار المتخصص إلى أنه لكي ينقل الشاي خصائصه المفيدة إلى المشروب، يجب أن يتم تخميره بشكل صحيح. لذلك، يتطلب الشاي الأسود الماء بدرجة حرارة تقارب 100 درجة، ويتم تخمير الشاي الأخضر عند 60-80. في الوقت نفسه، يجب شرب أي شاي فور تخميره، لأن المشروب المبرد يفقد جميع خصائصه المفيدة.
وتابع: "يُسمح بالتخمير المتكرر لأوراق الشاي - يمكن تخمير الشاي الأسود مرتين دون الإضرار بالصحة، ويمكن تخمير الشاي الأخضر ثلاث أو أربع مرات. ولا ينطبق هذا على إعادة استخدام أكياس الشاي. ويمكن تحضير أكياس الشاي مرة واحدة فقط".