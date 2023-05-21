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https://sputnikarabic.ae/20230521/باتروشيف-يجري-مشاورات-أمنية-مع-عضو-اللجنة-السياسية-للحزب-الشيوعي-الصيني-في-موسكو-1077294902.html
مشاورات أمنية بين روسيا والصين في موسكو
مشاورات أمنية بين روسيا والصين في موسكو
يجري سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، غدا الاثنين، مشاورات أمنية مع عضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني في موسكو. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T21:14+0000
2023-05-21T21:21+0000
نيكولاي باتروشيف
روسيا
الحزب الشيوعي الصيني
العالم
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موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أعلن مجلس الأمن الروسي، أن مشاورات روسية - صينية حول الأمن الاجتماعي، العدل والنظام ستجري، الاثنين، في موسكو.وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس، "سيجريها رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وعضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة السياسية الحقوقية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين فينشينغ".
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نيكولاي باتروشيف, روسيا, الحزب الشيوعي الصيني, العالم
نيكولاي باتروشيف, روسيا, الحزب الشيوعي الصيني, العالم

مشاورات أمنية بين روسيا والصين في موسكو

21:14 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 21:21 GMT 21.05.2023)
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يجري سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، غدا الاثنين، مشاورات أمنية مع عضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني في موسكو.
موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أعلن مجلس الأمن الروسي، أن مشاورات روسية - صينية حول الأمن الاجتماعي، العدل والنظام ستجري، الاثنين، في موسكو.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس، "سيجريها رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وعضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة السياسية الحقوقية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين فينشينغ".
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