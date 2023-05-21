https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يجبر-صحفيا-على-الصمت-خلال-سؤال-عن-ديون-أمريكا-فيديو-1077265981.html
بايدن يجبر صحفيا على الصمت خلال سؤال عن ديون أمريكا... فيديو
بايدن يجبر صحفيا على الصمت خلال سؤال عن ديون أمريكا... فيديو
أجبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، أحد الصحفيين، على الصمت خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية في هيروشيما باليابان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:26+0000
2023-05-21T06:26+0000
2023-05-21T06:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال حضوره اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، سأل مراسل بايدن عما إذا كان الجمهوريون يتفاوضون بشأن سقف الديون بحسن نية.وبدأ بايدن في الإجابة قبل أن يتدخل أحد المراسلين موجها سؤال: "هذا يتم على مراحل، لقد شاركت في هذه المفاوضات من قبل"، ليرد الرئيس الأمريكي عليه: "لقد شاركت في هذه المفاوضات من قبل، لقد بدأت، اصمت، حسنا".وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه من دون زيادة سقف الديون، لن يكون لدى الحكومة الأمريكية المال لدفع التزامات الإنفاق الخاصة بها بحلول 1 يونيو/ حزيران المقبل.ويتوقع الاقتصاديون أنه إذا لم يتم حل مشكلة سقف الديون بحلول أوائل الشهر المقبل، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما سيشكل ضربة قاسية للاقتصاد.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح في وقت سابق للصحفيين، في قمة مجموعة السبع، في هيروشيما في اليابان: "ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنب التخلف عن السداد وسنقوم بعمل لائق".ويطالب الحزب الجمهوري، الذين يسيطر أعضائه على مجلس النواب، بتخفيضات حادة في الميزانية كثمن للسماح بتمديد سلطة الاقتراض الحكومية، ويسعى البيت الأبيض لتقليص مطالب الجمهوريين، بينما يجادل بأن زيادة سقف الديون السنوية يتم استخدامها كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-سيناريوهات-مدمرة-إذا-فشل-الكونغرس-في-زيادة-حد-الدين-1077088666.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يجبر صحفيا على الصمت خلال سؤال عن ديون أمريكا... فيديو
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أجبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، أحد الصحفيين، على الصمت خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية في هيروشيما باليابان.
وخلال حضوره اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، سأل مراسل بايدن
عما إذا كان الجمهوريون يتفاوضون بشأن سقف الديون بحسن نية.
وبدأ بايدن في الإجابة قبل أن يتدخل أحد المراسلين موجها سؤال: "هذا يتم على مراحل، لقد شاركت في هذه المفاوضات من قبل"، ليرد الرئيس الأمريكي عليه: "لقد شاركت في هذه المفاوضات من قبل، لقد بدأت، اصمت، حسنا".
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه من دون زيادة سقف الديون، لن يكون لدى الحكومة الأمريكية المال لدفع التزامات الإنفاق الخاصة بها بحلول 1 يونيو/ حزيران المقبل.
ويتوقع الاقتصاديون أنه إذا لم يتم حل مشكلة سقف الديون بحلول أوائل الشهر المقبل، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما سيشكل ضربة قاسية للاقتصاد.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح في وقت سابق للصحفيين، في قمة مجموعة السبع
، في هيروشيما في اليابان: "ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنب التخلف عن السداد وسنقوم بعمل لائق".
ويطالب الحزب الجمهوري، الذين يسيطر أعضائه على مجلس النواب، بتخفيضات حادة في الميزانية كثمن للسماح بتمديد سلطة الاقتراض الحكومية، ويسعى البيت الأبيض لتقليص مطالب الجمهوريين، بينما يجادل بأن زيادة سقف الديون
السنوية يتم استخدامها كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية.