https://sputnikarabic.ae/20230521/بعد-تمديد-الهدنة-مصر-تحث-الأطراف-السودانية-على-التوصل-لاتفاق-شامل-ومستدام-1077268768.html

بعد تمديد الهدنة... مصر تحث الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق شامل ومستدام

بعد تمديد الهدنة... مصر تحث الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق شامل ومستدام

حثت مصر، أطراف النزاع في السودان على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وذلك بعد الإعلان عن تمديد وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام بينهما،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T08:39+0000

2023-05-21T08:39+0000

2023-05-21T08:39+0000

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وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، إن مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.وأضاف البيان أن أعمال الإغاثة تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع.وتابع: "نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-والرياض-تؤكدان-التوصل-إلى-هدنة-إنسانية-في-السودان-مدة-7-أيام-1077262534.html

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