https://sputnikarabic.ae/20230521/سبوتنيك-ترصد-لحظة-رفع-العلم-الروسي-على-آخر-مباني-أرتيوموفسك-المحررة-فيديو-1077282549.html
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
شهد مراسل وكالة "سبوتنيك" تطهير آخر مبنى في العاصمة أرتيوموفسك (باخموت)، قبل تحرير المدينة من القوات الأوكرانية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:50+0000
2023-05-21T14:50+0000
2023-05-21T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" نصب القوات المسلحة العلم الروسي على آخر المباني المحررة في المدينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).وأفادت الوزارة أنه قد تم القضاء على نحو 100 جندي ومرتزق أوكراني، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وخمس شاحنات صغيرة ومدفع "كراب" بولندي الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تُحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سوليدار---أرتيوموفسك-1077198179.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
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شهد مراسل وكالة "سبوتنيك" تطهير آخر مبنى في العاصمة أرتيوموفسك (باخموت)، قبل تحرير المدينة من القوات الأوكرانية.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" نصب القوات المسلحة العلم الروسي على آخر المباني المحررة في المدينة.
قوات نظام كييف بعد دحرهم من المدينة يطلقون قذائف الهاون في محاولة لضرب العلم الروسي فوق أحد المباني الشاهقة، لأنهم لم يتحملو خسارة المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
وأفادت الوزارة
أنه قد تم القضاء على نحو 100 جندي ومرتزق أوكراني، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وخمس شاحنات صغيرة ومدفع "كراب" بولندي الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا.