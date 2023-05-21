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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/سبوتنيك-ترصد-لحظة-رفع-العلم-الروسي-على-آخر-مباني-أرتيوموفسك-المحررة-فيديو-1077282549.html
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو
شهد مراسل وكالة "سبوتنيك" تطهير آخر مبنى في العاصمة أرتيوموفسك (باخموت)، قبل تحرير المدينة من القوات الأوكرانية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:50+0000
2023-05-21T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" نصب القوات المسلحة العلم الروسي على آخر المباني المحررة في المدينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).وأفادت الوزارة أنه قد تم القضاء على نحو 100 جندي ومرتزق أوكراني، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وخمس شاحنات صغيرة ومدفع "كراب" بولندي الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تُحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سوليدار---أرتيوموفسك-1077198179.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"سبوتنيك" ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة... فيديو

14:50 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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شهد مراسل وكالة "سبوتنيك" تطهير آخر مبنى في العاصمة أرتيوموفسك (باخموت)، قبل تحرير المدينة من القوات الأوكرانية.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" نصب القوات المسلحة العلم الروسي على آخر المباني المحررة في المدينة.

قوات نظام كييف بعد دحرهم من المدينة يطلقون قذائف الهاون في محاولة لضرب العلم الروسي فوق أحد المباني الشاهقة، لأنهم لم يتحملو خسارة المدينة.

مراسل سبوتنيك
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
19 مايو, 02:11 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
وأفادت الوزارة أنه قد تم القضاء على نحو 100 جندي ومرتزق أوكراني، ودبابة واحدة، وعربة قتال مشاة، وخمس شاحنات صغيرة ومدفع "كراب" بولندي الصنع، وآخر من طراز غفوزديكا.
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