https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-تحريرأرتيوموفسك-رسميا-وتحييد-430-جنديا-أوكرانيا-1077275835.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير "أرتيوموفسك" رسميا وتحييد 430 جنديا أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحرير "أرتيوموفسك" رسميا وتحييد 430 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:35+0000
2023-05-21T11:35+0000
2023-05-21T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحق سلاحا الطيران والمدفعية لمجموعة قوات "المركز" خسائر فادحة بوحدات العدو في منطقتي نيفسكي وتشيرفونبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية المسلحة في منطقة نوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تنفيذ 6 غارات جوية في مدينة أرتيوموفسك، وأكملت المدفعية 69 مهمة إطلاق نار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحرير "أرتيوموفسك" رسميا وتحييد 430 جنديا أوكرانيا
11:35 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.
وأوضحت الوزارة في بيان: "في اتجاه كراسني ليمان، ألحق سلاحا الطيران والمدفعية لمجموعة قوات "المركز" خسائر فادحة بوحدات العدو في منطقتي نيفسكي وتشيرفونبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث عربات قتال مصفحة، وسيارتين، ومدفع من طراز "غفوزديكا" وآخر من طراز "دي- 20" في هذا الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية المسلحة في منطقة نوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تنفيذ 6 غارات جوية في مدينة أرتيوموفسك، وأكملت المدفعية 69 مهمة إطلاق نار.