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سيناتور روسي يصف السبيل الوحيد للتفاهم مع الغرب
سيناتور روسي يصف السبيل الوحيد للتفاهم مع الغرب
صرح السيناتور، ألكسي بوشكوف، بأنه يمكن إصلاح الغرب وتحريره من الصورة المغرورة للتفكير فقط من خلال تغيير مكانه في العالم. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T00:22+0000
2023-05-21T00:22+0000
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وجاءت تصريحات السيناتور ردًا على بيان السفارة الصينية في المملكة المتحدة بشأن عدم قبول دول "مجموعة السبع الكبرى" التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.وكتب السيناتور في قناته على تطبيق تلغرام: "إصلاح هذا التفكير ممكن فقط من خلال تغيير مكان ودور الغرب في نظام الإحداثيات العالمية ومن خلال تغيير جوهري للغرب نفسه".وبحسب بوشكوف، تعتنق دول مجموعة السبع حتى الآن مبادئ "الحرب الباردة" التي تتجلى في سعيها لقيادة العالم بأسره وفرض إرادتها وقيمها على الآخرين، في كثير من الأحيان عن طريق إشعال الحروب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وفي يوم السبت، نشر وزارة الخارجية الصينية بيانًا دعت فيه دول مجموعة السبع إلى وقف إصدار التوجيهات واتهام الصين في قضايا تتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".وتابع لافروف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".
https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الصينية-تدعو-مجموعة-السبع-إلى-التفكير-بتاريخها-عوضا-عن-التدخل-بشؤون-البلاد-1077254916.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مجموعة السبع الكبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, مجموعة السبع الكبار, العالم

سيناتور روسي يصف السبيل الوحيد للتفاهم مع الغرب

00:22 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الروسي أليكسي بوشكوف
النائب الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح السيناتور، ألكسي بوشكوف، بأنه يمكن إصلاح الغرب وتحريره من الصورة المغرورة للتفكير فقط من خلال تغيير مكانه في العالم.
وجاءت تصريحات السيناتور ردًا على بيان السفارة الصينية في المملكة المتحدة بشأن عدم قبول دول "مجموعة السبع الكبرى" التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
الخارجية الصينية تدعو "مجموعة السبع" إلى "التفكير بتاريخها" عوضا عن التدخل بشؤون البلاد
أمس, 14:09 GMT
وكتب السيناتور في قناته على تطبيق تلغرام: "إصلاح هذا التفكير ممكن فقط من خلال تغيير مكان ودور الغرب في نظام الإحداثيات العالمية ومن خلال تغيير جوهري للغرب نفسه".
وبحسب بوشكوف، تعتنق دول مجموعة السبع حتى الآن مبادئ "الحرب الباردة" التي تتجلى في سعيها لقيادة العالم بأسره وفرض إرادتها وقيمها على الآخرين، في كثير من الأحيان عن طريق إشعال الحروب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي يوم السبت، نشر وزارة الخارجية الصينية بيانًا دعت فيه دول مجموعة السبع إلى وقف إصدار التوجيهات واتهام الصين في قضايا تتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".
وتابع لافروف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".
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