https://sputnikarabic.ae/20230521/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077296648.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T23:27+0000
2023-05-21T23:27+0000
2023-05-21T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف، سومي، دنيبروبيتروفسك وبولتافا.وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في الساعة 00:37 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي تشيرنيغوف وسومي. وفي الساعة 00:39 دوت صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.وفي وقت لاحق، في الساعة 01:13 و01:16 دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.فذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف
العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف، سومي، دنيبروبيتروفسك وبولتافا.
وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في الساعة 00:37 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي تشيرنيغوف وسومي. وفي الساعة 00:39 دوت صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.
وفي وقت لاحق، في الساعة 01:13 و01:16 دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.
فذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية
، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.