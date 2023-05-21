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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077296648.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T23:27+0000
2023-05-21T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف، سومي، دنيبروبيتروفسك وبولتافا.وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في الساعة 00:37 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي تشيرنيغوف وسومي. وفي الساعة 00:39 دوت صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.وفي وقت لاحق، في الساعة 01:13 و01:16 دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.فذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف
العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

23:27 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف، سومي، دنيبروبيتروفسك وبولتافا.
وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في الساعة 00:37 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي تشيرنيغوف وسومي. وفي الساعة 00:39 دوت صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.
وفي وقت لاحق، في الساعة 01:13 و01:16 دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.
فذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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