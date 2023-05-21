https://sputnikarabic.ae/20230521/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077296648.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T23:27+0000

2023-05-21T23:27+0000

2023-05-21T23:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار

كييف

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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف، سومي، دنيبروبيتروفسك وبولتافا.وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في الساعة 00:37 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي تشيرنيغوف وسومي. وفي الساعة 00:39 دوت صافرات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.وفي وقت لاحق، في الساعة 01:13 و01:16 دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.فذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف