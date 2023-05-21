https://sputnikarabic.ae/20230521/مانشستر-سيتي-يؤكد-تتويجه-بلقب-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-تشيلسي-بهدف-نظيف-1077288268.html
مانشستر سيتي يؤكد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يؤكد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
فاز مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T17:44+0000
2023-05-21T17:44+0000
2023-05-21T17:44+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
نادي تشيلسي
رياضة
منوعات
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وأكد مانشستر سيتي، بهذا الفوز، تتويجه بلقب البريميرليج، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والخامسة للمدرب الإسباني المخضرم، بيب جوارديولا.وسيطر المان سيتي على المباراة، وتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12 عن طريق جوليان ألفاريز، من متابعة لتمريرة زميله كول بالمر.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 88 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.
https://sputnikarabic.ae/20230520/للمرة-الثالثة-على-التوالي-مانشستر-سيتي-يتوج-بالبريميرليغ-1077261370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي يؤكد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
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فاز مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".
وأكد مانشستر سيتي، بهذا الفوز، تتويجه بلقب البريميرليج
، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والخامسة للمدرب الإسباني المخضرم، بيب جوارديولا.
وسيطر المان سيتي على المباراة، وتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12 عن طريق جوليان ألفاريز، من متابعة لتمريرة زميله كول بالمر.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 88 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد تشيلسي
عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.