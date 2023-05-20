https://sputnikarabic.ae/20230520/للمرة-الثالثة-على-التوالي-مانشستر-سيتي-يتوج-بالبريميرليغ-1077261370.html

للمرة الثالثة على التوالي... مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليغ

للمرة الثالثة على التوالي... مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليغ

فاز مانشستر سيتي بالبطولة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T20:28+0000

2023-05-20T20:28+0000

2023-05-20T20:28+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

الأخبار

مانشستر سيتي

رياضة

منوعات

أخبار الدوري الإنجليزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_0:228:2192:1461_1920x0_80_0_0_b7cd185cc7e0c641a6b797ee97544f95.jpg

أتاحت الهزيمة المفاجئة لأرسنال أمام نوتنغهام فورست سيتي تحقيق تقدم جيد في الصدارة، والاحتفال باللقب قبل ثلاث مباريات على النهاية.وخسر أرسنال أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، سجله النيجيري تايوو أونيي في الدقيقة الـ19 من مجريات الشوط الأول، في المباراة التي جرت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي، الذي يستضيف تشلسي غدا الأحد، علما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.وبذلك يتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ تسع مرات في تاريخه، وخمس مرات من المواسم الست الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.ويسعى فريق غوارديولا لحصد ثلاثية من الألقاب في هذا الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، إلى جانب البريميرليغ الذي حققه بالفعل، وهو الإنجاز الذي لم يحققه فريق من قبل سوى مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.ويستضيف ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.كما سيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك بأسبوع، إنتر ميلان في إسطنبول، حيث سيبحث السيتي عن أول لقب بدوري أبطال أوروبا.وحسم مانشستر سيتي (الأول بـ 85 نقطة من 35 مباراة)، وأرسنال (الثاني بـ 81 نقطة من 37 مباراة)، مقعديهما في دوري أبطال أوروبا، لينحصر الصراع على آخر بطاقتين بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول ومن بعيد برايتون.وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

https://sputnikarabic.ae/20230514/ليفربول-يبحث-عن-معجزة-تحجز-له-مكانا-بين-الأربعة-الكبار-1077029492.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, الأخبار, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي