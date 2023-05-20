عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230520/للمرة-الثالثة-على-التوالي-مانشستر-سيتي-يتوج-بالبريميرليغ-1077261370.html
للمرة الثالثة على التوالي... مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليغ
للمرة الثالثة على التوالي... مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليغ
فاز مانشستر سيتي بالبطولة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T20:28+0000
2023-05-20T20:28+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الأخبار
مانشستر سيتي
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_0:228:2192:1461_1920x0_80_0_0_b7cd185cc7e0c641a6b797ee97544f95.jpg
أتاحت الهزيمة المفاجئة لأرسنال أمام نوتنغهام فورست سيتي تحقيق تقدم جيد في الصدارة، والاحتفال باللقب قبل ثلاث مباريات على النهاية.وخسر أرسنال أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، سجله النيجيري تايوو أونيي في الدقيقة الـ19 من مجريات الشوط الأول، في المباراة التي جرت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي، الذي يستضيف تشلسي غدا الأحد، علما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.وبذلك يتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ تسع مرات في تاريخه، وخمس مرات من المواسم الست الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.ويسعى فريق غوارديولا لحصد ثلاثية من الألقاب في هذا الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، إلى جانب البريميرليغ الذي حققه بالفعل، وهو الإنجاز الذي لم يحققه فريق من قبل سوى مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.ويستضيف ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.كما سيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك بأسبوع، إنتر ميلان في إسطنبول، حيث سيبحث السيتي عن أول لقب بدوري أبطال أوروبا.وحسم مانشستر سيتي (الأول بـ 85 نقطة من 35 مباراة)، وأرسنال (الثاني بـ 81 نقطة من 37 مباراة)، مقعديهما في دوري أبطال أوروبا، لينحصر الصراع على آخر بطاقتين بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول ومن بعيد برايتون.وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.
https://sputnikarabic.ae/20230514/ليفربول-يبحث-عن-معجزة-تحجز-له-مكانا-بين-الأربعة-الكبار-1077029492.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1e/1061758148_244:0:2192:1461_1920x0_80_0_0_bdecaa798b0f474bf304b65d390b6329.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الأخبار, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار العالم الآن, الأخبار, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي

للمرة الثالثة على التوالي... مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليغ

20:28 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
تابعنا عبرTelegram
فاز مانشستر سيتي بالبطولة الإنجليزية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية.
أتاحت الهزيمة المفاجئة لأرسنال أمام نوتنغهام فورست سيتي تحقيق تقدم جيد في الصدارة، والاحتفال باللقب قبل ثلاث مباريات على النهاية.
وخسر أرسنال أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، سجله النيجيري تايوو أونيي في الدقيقة الـ19 من مجريات الشوط الأول، في المباراة التي جرت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي، الذي يستضيف تشلسي غدا الأحد، علما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
مجتمع
ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"
14 مايو, 18:40 GMT
وبذلك يتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ تسع مرات في تاريخه، وخمس مرات من المواسم الست الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ويسعى فريق غوارديولا لحصد ثلاثية من الألقاب في هذا الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، إلى جانب البريميرليغ الذي حققه بالفعل، وهو الإنجاز الذي لم يحققه فريق من قبل سوى مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.
ويستضيف ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
مجتمع
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
14 مايو, 15:44 GMT
كما سيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك بأسبوع، إنتر ميلان في إسطنبول، حيث سيبحث السيتي عن أول لقب بدوري أبطال أوروبا.
وحسم مانشستر سيتي (الأول بـ 85 نقطة من 35 مباراة)، وأرسنال (الثاني بـ 81 نقطة من 37 مباراة)، مقعديهما في دوري أبطال أوروبا، لينحصر الصراع على آخر بطاقتين بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول ومن بعيد برايتون.
وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:53 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала