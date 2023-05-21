https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-18-مدنيا-في-معارك-غربي-السودان-1077270040.html
مقتل 18 مدنيا في معارك غربي السودان
مقتل 18 مدنيا في معارك غربي السودان
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 18 مدنيا إثر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدنية نيالا مركز ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:21+0000
2023-05-21T09:21+0000
2023-05-21T09:21+0000
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جاء هذا في بيان نشرته النقابة عبر حسابها في موقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان إنه "منذ أمس، أسفر النزاع المسلح العنيف بين الطرفين في نيالا عن وفاة 18 مدنيا وإصابتين بجروح حسب مصادر نقابية في مستشفيات نيالا".وأشارت مصادر إلى وقوع خسائر إضافية لم تحسب لعدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الصراع، والصعوبات المستمرة في تسجيل وتعقب الخسائر وسط القصف وإطلاق النار والذعر الهائل في جميع أنحاء المدينة.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/قوى-الحرية-والتغيير-ترحب-بتوقيع-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان--1077264323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
مقتل 18 مدنيا في معارك غربي السودان
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 18 مدنيا إثر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدنية نيالا مركز ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.
جاء هذا في بيان نشرته النقابة عبر حسابها في موقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال البيان إنه "منذ أمس، أسفر النزاع المسلح العنيف
بين الطرفين في نيالا عن وفاة 18 مدنيا وإصابتين بجروح حسب مصادر نقابية في مستشفيات نيالا".
وأشارت مصادر إلى وقوع خسائر إضافية لم تحسب لعدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الصراع، والصعوبات المستمرة في تسجيل وتعقب الخسائر وسط القصف وإطلاق النار والذعر الهائل في جميع أنحاء المدينة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، دخول اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية
حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.