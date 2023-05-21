https://sputnikarabic.ae/20230521/وزيرا-خارجية-البحرين-وإسرائيل-يؤكدان-أهمية-إرساء-دعائم-الأمن-والسلم-في-المنطقة-1077283721.html

وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يؤكدان أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة

وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يؤكدان أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة

ناقش وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ونظيره الإسرائيبي، إيلي كوهين، "عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T15:05+0000

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وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، بأنه تم، خلال اتصال هاتفي بين الوزيران، "استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين البحرين ودولة إسرائيل، وسبل تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح المتبادلة".كما تم "بحث الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".وكان إسحاق هرتزوغ، الرئيس الإسرائيلي، قد بعث برقية تهنئة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، بمناسبة اليوم الوطني للبحرين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022.وقال هرتزوغ: "نحن في إسرائيل نحتفل معكم بفخر في عيدكم الوطني"، مؤكدا أن زيارته الأخيرة للبحرين كانت مؤثرة جدا، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البحرينية.يذكر أن مملكة البحرين تحتفل هذا العام 2022، بالعيد الوطني البحريني الخمسين، والذي يوافق يومي 16 و17 من شهر ديسمبر من كل عام.ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية.وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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البحرين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي