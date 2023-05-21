عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-الأمريكي-يناشد-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بالتمسك-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1077267607.html
وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار
ناشد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، مساء أمس السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T07:40+0000
2023-05-21T07:40+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
وكتب بلينكن على "تويتر": " لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق - أنظار العالم تراقب".ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/قوى-الحرية-والتغيير-ترحب-بتوقيع-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان--1077264323.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار

07:40 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
تابعنا عبرTelegram
ناشد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، مساء أمس السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام.
وكتب بلينكن على "تويتر": " لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق - أنظار العالم تراقب".
ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
قوى الحرية والتغيير ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
03:16 GMT
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала