https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-الأمريكي-يناشد-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بالتمسك-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1077267607.html

وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار

ناشد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، مساء أمس السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T07:40+0000

2023-05-21T07:40+0000

2023-05-21T07:40+0000

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وكتب بلينكن على "تويتر": " لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق - أنظار العالم تراقب".ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230521/قوى-الحرية-والتغيير-ترحب-بتوقيع-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان--1077264323.html

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