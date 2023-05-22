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https://sputnikarabic.ae/20230522/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لهزيمة-بايدن-المحتملة-في-الانتخابات-1077310280.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات
إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات
ذكرت وسائل إعلام، اليوم االإثنين، أن المسؤولين الأوروبيين يتوقعون تغييرًا في نهج واشنطن في العلاقات مع بروكسل، حال خسارة بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:18+0000
2023-05-22T11:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال مسؤول في الاتحاد الأوربي: "هناك تعاون وتنسيق وثيق وغير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الحالية. يدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا التعاون لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه، وقد يتغير هذا النهج عندما يظهر شخص مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض".وبحسب شبكة "CNBC" قال كيفين كلاودن، كبير المحللين في معهد ميلكن: إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواجهان علاقة صعبة إذا تولى المرشح الحزب الجمهوري الرئاسة. ويخشي الأوروبيين أن تتوقف الولايات المتحدة دعهما لأوكرانيا ماديا وعسكريا".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وأعلن ترامب في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي. وفقًا لآخر استطلاع لـ NBC ، فإن حوالي 46٪ من ناخبي الحزب الجمهوري الأمريكي سيؤيدون ترشيحه إذا أجريت انتخاباتها التمهيدية الآن.وأعلن بايدن رسميا في أبريل/ نيسان، أنه سيترشح لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه" وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية. إذا نجح، فسيكون عمره 82 عاما في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/هيلاري-كلينتون-تتحدث-عن-أمر-ينبئ-بنهاية-أوكرانيا-والديمقراطية-في-أمريكا-1077268165.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن المحتملة في الانتخابات

11:18 GMT 22.05.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ذكرت وسائل إعلام، اليوم االإثنين، أن المسؤولين الأوروبيين يتوقعون تغييرًا في نهج واشنطن في العلاقات مع بروكسل، حال خسارة بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
قال مسؤول في الاتحاد الأوربي: "هناك تعاون وتنسيق وثيق وغير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الحالية. يدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا التعاون لا يعتبر أمرًا مفروغًا منه، وقد يتغير هذا النهج عندما يظهر شخص مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض".
وبحسب شبكة "CNBC" قال كيفين كلاودن، كبير المحللين في معهد ميلكن: إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواجهان علاقة صعبة إذا تولى المرشح الحزب الجمهوري الرئاسة. ويخشي الأوروبيين أن تتوقف الولايات المتحدة دعهما لأوكرانيا ماديا وعسكريا".
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
هيلاري كلينتون تتحدث عن أمر ينبئ بنهاية أوكرانيا والديمقراطية في أمريكا
أمس, 08:03 GMT
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وأعلن ترامب في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي. وفقًا لآخر استطلاع لـ NBC ، فإن حوالي 46٪ من ناخبي الحزب الجمهوري الأمريكي سيؤيدون ترشيحه إذا أجريت انتخاباتها التمهيدية الآن.
وأعلن بايدن رسميا في أبريل/ نيسان، أنه سيترشح لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه" وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية. إذا نجح، فسيكون عمره 82 عاما في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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