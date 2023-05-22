https://sputnikarabic.ae/20230522/ابن-زايد-يدعو-الرئيس-الإسرائيلي-ورئيس-الحكومة-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-28-نوفمبر-المقبل-1077326555.html

ابن زايد يدعو الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"

ابن زايد يدعو الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"

دعا الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"،... 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T20:15+0000

2023-05-22T20:15+0000

2023-05-22T20:15+0000

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وقالت سفارة الإمارات في إسرائيل، إن "السفير محمد محمود آل خاجة، سلم رسالة خطية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إلى كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدعوتهم للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر المقبل".وأعرب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.وأشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل"، "بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة"، مؤكدًا أن بلاده تتطلع قدمًا إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ووقعت إسرائيل والإمارات، الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.وقال كوهين إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات، ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

https://sputnikarabic.ae/20230404/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بمحمد-بن-زايد-ويتفقان-على-لقاء-قريب-1075523747.html

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