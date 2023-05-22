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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/القوات-الأوكرانية-قصفت-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-24-ساعة-1077328086.html
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 عيارا من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T22:32+0000
2023-05-22T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف مدفعي
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وقالت البعثة، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 12 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم. وفي غورليفكا أطلق قذيفتي مدفعية من عيار 155 ملم و 152 ملم. وفياسينوفاتسكي، سجل قصف مدفعي من عيار 155 ملم وقصف مدفعي من نفس العيار على بلدة فيليكونوفوسيلكوفسكوي".وتعرضت مناطق في أربعة مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهي غورلوفكا وكاشتانوفو ودونيتسك وأوروجاينو.وأفادت تقارير خلال الـ 24 ساعة الماضية عن مقتل مدني في كاشتانوفو، وأصيب مدنيان في أوروجاينو، بما في ذلك طفل. وفي الـ 24 ساعة السابقة، تم توثيق 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي

القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال 24 ساعة

22:32 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 عيارا من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقالت البعثة، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 12 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم. وفي غورليفكا أطلق قذيفتي مدفعية من عيار 155 ملم و 152 ملم. وفياسينوفاتسكي، سجل قصف مدفعي من عيار 155 ملم وقصف مدفعي من نفس العيار على بلدة فيليكونوفوسيلكوفسكوي".
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12:44 GMT
وتعرضت مناطق في أربعة مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهي غورلوفكا وكاشتانوفو ودونيتسك وأوروجاينو.
وأفادت تقارير خلال الـ 24 ساعة الماضية عن مقتل مدني في كاشتانوفو، وأصيب مدنيان في أوروجاينو، بما في ذلك طفل. وفي الـ 24 ساعة السابقة، تم توثيق 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.
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