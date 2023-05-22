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https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
حاكم بيلغورود يؤكد تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى أراضي المقاطعة
حاكم بيلغورود يؤكد تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى أراضي المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت قرية غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وتتخذ القوات العسكرية والأمنية جميع... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T12:44+0000
2023-05-22T13:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "دخلت مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أراضي غريفورون، وتتخذ القوات المسلحة الروسية، مع حرس الحدود، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الفيدرالي التدابير اللازمة للقضاء عليها".وأضاف الحاكم أنه سيبلغ عن التفاصيل.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230522/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-أوكرانية-طراز-مي---8-في-مقاطعة-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1077312376.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم بيلغورود يؤكد تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى أراضي المقاطعة

12:44 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت قرية غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وتتخذ القوات العسكرية والأمنية جميع الإجراءات للقضاء عليها.
وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "دخلت مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أراضي غريفورون، وتتخذ القوات المسلحة الروسية، مع حرس الحدود، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الفيدرالي التدابير اللازمة للقضاء عليها".
وأضاف الحاكم أنه سيبلغ عن التفاصيل.
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي 8" و17 طائرة دون طيار أوكرانية
12:16 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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