https://sputnikarabic.ae/20230522/لابيد-بعد-إدانة-واشنطن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-رجل-متطرف-وغير-مسؤول--1077298673.html

لابيد بعد إدانة واشنطن اقتحام بن غفير للأقصى: رجل متطرف وغير مسؤول

لابيد بعد إدانة واشنطن اقتحام بن غفير للأقصى: رجل متطرف وغير مسؤول

علق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على إدانة واشنطن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، ووصفه بالرجل "غير المسؤول والمتطرف". 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T05:54+0000

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وقال لابيد في تصريحات، صباح اليوم الإثنين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "دوره (بن غفير) هو التهدئة، وبدلاً من ذلك فإن بن غفير لا يقود إلا إلى الاستفزازات".واعتبر لابيد أن بن غفير "رجل غير مسؤول ومتطرف، وما كان يجب أن يُسمح له بأن يكون وزيرا مسؤولا عن الأمن القومي لدولة إسرائيل".وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، "إننا نشعر بالقلق أيضًا من زيارة اليوم الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف في القدس والخطاب التحريضي المصاحب لها. لا ينبغي استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته".وأضاف، "نؤكد مجددا الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة بالقدس، ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".وأمس الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، رفقة عشرات المستوطنين، ما أثار ردود فعل فلسطينية وعربية منددة.وقال بن غفير في كلمة متلفزة خلال ااقتحامه الأقصى: "القدس روحنا، أنا سعيد بوجودي في الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي. يجب القول إن عناصر الشرطة يقومون بعمل رائع ويثبتون مرة أخرى من هم أصحاب السيادة هنا. جميع تهديدات حماس لن تردعنا، نحن أصحاب القدس وأرض إسرائيل كلها".والخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230522/الولايات-المتحدة-تقول-إن-زيارة-بن-غفير-للحرم-القدسي-استفزازية-وتصف-خطابه-بالتحريضي-1077297285.html

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