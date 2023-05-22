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https://sputnikarabic.ae/20230522/معلومات-تظهر-طرق-الاختبار-الأمريكية-لتقويض-خطوط-الأنابيب--1077320715.html
معلومات تظهر طرق الاختبار الأمريكية لتقويض خطوط الأنابيب
معلومات تظهر طرق الاختبار الأمريكية لتقويض خطوط الأنابيب
نشر مؤسس "ميغا أبلود" و"كيم دوت كوم"، معلومات من المبلغين، الذين عملوا في الولايات المتحدة على محاكاة التخريب السري لخطوط أنابيب "التيار الشمالي". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T16:23+0000
2023-05-22T16:23+0000
روسيا
العالم
التيار الشمالي
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وفقًا لرجل الأعمال في حسابه على "تويتر"، طلب منه مجهول (المبلغ عن المخالفات) نشر معلوماته، والتي من شأنها إلقاء الضوء على الهجوم الإرهابي لخطوط أنابيب "التيار الشمالي".وقال المُبلغ عن المخالفات إنه عمل كمقاول في مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة "جونز هوبكنز" في ماريلاند، على أنظمة نقل الغواصات المتقدمة (ASDS) للعمليات السرية.ووفقا له، في عام 2001، أتيحت لهم الفرصة لبرمجة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تنظيم التخريب على خطوط الأنابيب.وقال المخبر: "يمكنني أن أؤكد أن الولايات المتحدة لديها هذه القدرة منذ عقود، وأن هذا النظام (ASDS) في الخدمة مع الولايات المتحدة، وهو قادر تمامًا على تقويض أنابيب "التيار الشمالي".ووفقا له، فإن البيانات المفتوحة من خدمة مراقبة الطيران "الرادار" تجعل من الممكن فهم كيفية تنفيذ الهجوم.في وقت سابق، نشر "كيم دوت كوم" معلومات بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، ممكن أنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بعد الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" مع النص "تم كل شيء".وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، التي توصل الطاقة إلى ألمانيا من روسيا، لانفجارات في سبتمبر/ أيلول 2022.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح. وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين، أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الاتحاد-الأوروبي-لا-ينوي-فرض-حظر-على-واردات-الغاز-عبر-خطوط-الأنابيب-من-روسيا-1077121324.html
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روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي

معلومات تظهر طرق الاختبار الأمريكية لتقويض خطوط الأنابيب

16:23 GMT 22.05.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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نشر مؤسس "ميغا أبلود" و"كيم دوت كوم"، معلومات من المبلغين، الذين عملوا في الولايات المتحدة على محاكاة التخريب السري لخطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وفقًا لرجل الأعمال في حسابه على "تويتر"، طلب منه مجهول (المبلغ عن المخالفات) نشر معلوماته، والتي من شأنها إلقاء الضوء على الهجوم الإرهابي لخطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وقال المُبلغ عن المخالفات إنه عمل كمقاول في مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة "جونز هوبكنز" في ماريلاند، على أنظمة نقل الغواصات المتقدمة (ASDS) للعمليات السرية.
ووفقا له، في عام 2001، أتيحت لهم الفرصة لبرمجة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تنظيم التخريب على خطوط الأنابيب.
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وقال المخبر: "يمكنني أن أؤكد أن الولايات المتحدة لديها هذه القدرة منذ عقود، وأن هذا النظام (ASDS) في الخدمة مع الولايات المتحدة، وهو قادر تمامًا على تقويض أنابيب "التيار الشمالي".
ووفقا له، فإن البيانات المفتوحة من خدمة مراقبة الطيران "الرادار" تجعل من الممكن فهم كيفية تنفيذ الهجوم.
في وقت سابق، نشر "كيم دوت كوم" معلومات بأن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، ممكن أنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بعد الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي" مع النص "تم كل شيء".
وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، التي توصل الطاقة إلى ألمانيا من روسيا، لانفجارات في سبتمبر/ أيلول 2022.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح. وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين، أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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