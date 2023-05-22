https://sputnikarabic.ae/20230522/وزارة-الدفاع-الروسية-تحييد-55-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1077311849.html
وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي والمدفعية الروسية، دمرت وحدات الجيش الأوكراني في مناطق جمهوية لوغانسك وجمهورية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:57+0000
2023-05-22T11:57+0000
2023-05-22T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وبحسب البيان: "تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتان مدرعتان، و 3 مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا-بي" وطراز " دي-30".وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
11:57 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي والمدفعية الروسية، دمرت وحدات الجيش الأوكراني في مناطق جمهوية لوغانسك وجمهورية دونيتسك.
وبحسب البيان: "تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتان مدرعتان، و 3 مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا-بي" وطراز " دي-30".
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.