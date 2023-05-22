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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/وزارة-الدفاع-الروسية-تحييد-55-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1077311849.html
وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي والمدفعية الروسية، دمرت وحدات الجيش الأوكراني في مناطق جمهوية لوغانسك وجمهورية... 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T11:57+0000
2023-05-22T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب البيان: "تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتان مدرعتان، و 3 مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا-بي" وطراز " دي-30".وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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روسيا

وزارة الدفاع الروسية: تحييد 55 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان

11:57 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 22.05.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي والمدفعية الروسية، دمرت وحدات الجيش الأوكراني في مناطق جمهوية لوغانسك وجمهورية دونيتسك.
وبحسب البيان: "تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتان مدرعتان، و 3 مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا-بي" وطراز " دي-30".
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT
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