https://sputnikarabic.ae/20230523/الرئيس-الجزائري-يبحث-مع-نظيره-البرتغالي-الأوضاع-في-ليبيا-وفلسطين-1077354944.html
الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره البرتغالي الأوضاع في ليبيا وفلسطين
الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره البرتغالي الأوضاع في ليبيا وفلسطين
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مباحثات مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بشأن العلاقات الثنائية وقضايا دولية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T15:38+0000
2023-05-23T15:38+0000
2023-05-23T15:38+0000
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جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى لشبونة، بحسب صحيفة "النهار".وقال تبون إنه بحث مع دي سوزا، الأوضاع في ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الغربية، وفلسطين.وأضاف الرئيس الجزائري أن هناك تقاربا في وجهات النظر بينه وبين الرئيس البرتغالي، موضحا أن المباحثات لم تشهد أي اختلاف في وجهات النظر.ووصف تبون المحادثات مع الرئيس البرتغالي بأنها كانت "مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية".وأكد الرئيس تبون حرصه على الالتزام بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين بلاده والبرتغال في عام 2005.وبدأ الرئيس الجزائري يوم الاثنين، زيارة إلى البرتغال تستمر يومين لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الخارجية-الروسية-الإعدادات-لزيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-جارية-1077206735.html
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الجزائر, البرتغال, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, البرتغال, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره البرتغالي الأوضاع في ليبيا وفلسطين
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مباحثات مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بشأن العلاقات الثنائية وقضايا دولية.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري إلى لشبونة، بحسب صحيفة
"النهار".
وقال تبون إنه بحث مع دي سوزا، الأوضاع في ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الغربية، وفلسطين.
وأضاف الرئيس الجزائري
أن هناك تقاربا في وجهات النظر بينه وبين الرئيس البرتغالي، موضحا أن المباحثات لم تشهد أي اختلاف في وجهات النظر.
ووصف تبون المحادثات مع الرئيس البرتغالي بأنها كانت "مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية".
وأكد الرئيس تبون حرصه على الالتزام بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين بلاده والبرتغال في عام 2005.
وبدأ الرئيس الجزائري يوم الاثنين، زيارة إلى البرتغال تستمر يومين لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.