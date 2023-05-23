https://sputnikarabic.ae/20230523/العراق-يخطط-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-ما-هي-قدرات-قواته-الجوية-وترتيبها-عالميا-1077359148.html
العراق يخطط لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية... ما هي قدرات قواته الجوية وترتيبها عالميا؟
العراق يخطط لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية... ما هي قدرات قواته الجوية وترتيبها عالميا؟
يصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 45 عالميا ويمتلك مئات الطائرات الحربية، التي تشكل قوة جوية تصنّف في المرتبة رقم 29 بين أضخم القوات الجوية في العالم. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T16:59+0000
2023-05-23T16:59+0000
2023-05-23T16:59+0000
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وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة الـ 3 خليجيا بعد كل من القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإيرانية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.كما تشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات الجوية العراقية تحتل المرتبة رقم 8 بين أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط.ما هو عدد طائرات القوات الجوية العراقية وأنواعها؟يمتلك الجيش العراقي 361 طائرة حربية من طرازات متنوعة، تجعل قواته الجوية في المرتبة الـ 29 عالميا، وتضم:ويواصل العراق تطوير قدرات قواته الجوية بأنواع مختلفة من الطائرات، وكان آخرها ما أعلن عنه اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الذي أوضح أن بغداد تسعى لامتلاك أسطول جوي يضم طائرات متعددة الأغراض ومنها مقاتلات "رافال" الفرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الجيش-العراقي-مساع-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-إلى-الأسطول-الجوي-1077334983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط
العراق يخطط لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية... ما هي قدرات قواته الجوية وترتيبها عالميا؟
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يصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 45 عالميا ويمتلك مئات الطائرات الحربية، التي تشكل قوة جوية تصنّف في المرتبة رقم 29 بين أضخم القوات الجوية في العالم.
وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة الـ 3 خليجيا بعد كل من القوات الجوية
الملكية السعودية والقوات الجوية الإيرانية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
كما تشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات الجوية العراقية تحتل المرتبة رقم 8 بين أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط.
ما هو عدد طائرات القوات الجوية العراقية وأنواعها؟
يمتلك الجيش العراقي
361 طائرة حربية من طرازات متنوعة، تجعل قواته الجوية في المرتبة الـ 29 عالميا، وتضم:
164 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.
ويواصل العراق تطوير قدرات قواته الجوية بأنواع مختلفة من الطائرات، وكان آخرها ما أعلن عنه اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الذي أوضح أن بغداد تسعى لامتلاك أسطول جوي يضم طائرات متعددة الأغراض ومنها مقاتلات "رافال
" الفرنسية.