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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/القوات-الأوكرانية-تحاول-استعادة-المواقع-المفقودة-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1077332718.html
القوات الأوكرانية تحاول استعادة المواقع المفقودة في اتجاه كراسني ليمان
القوات الأوكرانية تحاول استعادة المواقع المفقودة في اتجاه كراسني ليمان
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة مواقعها المفقودة في اتجاه كراسني ليمان، لكن المدفعية الروسية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T07:43+0000
2023-05-23T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سافتشوك: "في اتجاه تورسك في منطقة غابات سيريبريانسك، حاول العدو من لواء الطيران 81، واللواء الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، استعادة المواقع المفقودة".وتابع: "إلا أن وحدات المدفعية لم تسمح بذلك، ما أدى إلى تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".وقال سافتشوك إن "القصف المدفعي أصاب مناطق تمركز القوة البشرية والقوة النارية ومعدات القوات الأوكرانية. وقصفت طائرات مجموعة " المركز" معاقل ونقاط الانتشار المؤقت للعدو".وبحسب وزارة الدفاع، خلال الـ24 الساعة الماضية، حيدت مجموعة "المركز" نحو 55 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتين مدرعتين و3 سيارات ومدافع "هاوتزر" في اتجاه كراسني ليمان.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230522/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1077328643.html
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القوات الأوكرانية تحاول استعادة المواقع المفقودة في اتجاه كراسني ليمان

07:43 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة مواقعها المفقودة في اتجاه كراسني ليمان، لكن المدفعية الروسية لم تسمح لها بالقيام بذلك.
وأضاف سافتشوك: "في اتجاه تورسك في منطقة غابات سيريبريانسك، حاول العدو من لواء الطيران 81، واللواء الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، استعادة المواقع المفقودة".
وتابع: "إلا أن وحدات المدفعية لم تسمح بذلك، ما أدى إلى تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".
وقال سافتشوك إن "القصف المدفعي أصاب مناطق تمركز القوة البشرية والقوة النارية ومعدات القوات الأوكرانية. وقصفت طائرات مجموعة " المركز" معاقل ونقاط الانتشار المؤقت للعدو".
وبحسب وزارة الدفاع، خلال الـ24 الساعة الماضية، حيدت مجموعة "المركز" نحو 55 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتين مدرعتين و3 سيارات ومدافع "هاوتزر" في اتجاه كراسني ليمان.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية
أمس, 23:52 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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