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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-توريد-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-لن-يغير-الوضع-بشكل-جذري-1077336246.html
الكرملين: توريد الأسلحة الغربية إلى كييف لن يغير الوضع بشكل جذري
الكرملين: توريد الأسلحة الغربية إلى كييف لن يغير الوضع بشكل جذري
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات إف -16، غير قادر على إحداث تغير في الوضع... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:00+0000
2023-05-23T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين: "لا ينبغي أن نحكم على التوقيت، ولكن من الواضح أن هذه الدوامة مستمرة بشكل متزايد لتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدمًا. ومن الواضح أنه تم اتخاذ قرار بإضافة طائرات، ولكنها مثل جميع أنواع الأسلحة الأخرى، لن تكون قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري على الجبهة".وقال بيسكوف إن "الدول الغربية بتزويدها لأوكرانيا بالأسلحة تتورط بشكل متزايد في الصراع".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعترض على احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" من قبل دول أخرى. في الوقت نفسه، وفقًا للمصدر، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن نقل المقاتلين بعد، وشكك البنتاغون مرارًا وتكرارًا في حاجة أوكرانيا لهم في المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا.وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-جهاز-الاستخبارات-الألماني-يتحدث-عن-وضع-روسيا-وقوتها-عسكريا-1077336050.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: توريد الأسلحة الغربية إلى كييف لن يغير الوضع بشكل جذري

10:00 GMT 23.05.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات إف -16، غير قادر على إحداث تغير في الوضع بشكل جذري.
وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين: "لا ينبغي أن نحكم على التوقيت، ولكن من الواضح أن هذه الدوامة مستمرة بشكل متزايد لتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدمًا. ومن الواضح أنه تم اتخاذ قرار بإضافة طائرات، ولكنها مثل جميع أنواع الأسلحة الأخرى، لن تكون قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري على الجبهة".
وقال بيسكوف إن "الدول الغربية بتزويدها لأوكرانيا بالأسلحة تتورط بشكل متزايد في الصراع".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا
09:47 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعترض على احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" من قبل دول أخرى. في الوقت نفسه، وفقًا للمصدر، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بشأن نقل المقاتلين بعد، وشكك البنتاغون مرارًا وتكرارًا في حاجة أوكرانيا لهم في المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا.
وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
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