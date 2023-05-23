https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-يعلق-على-حادثة-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بيلغورد-1077337913.html
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود، يبعث على... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:45+0000
2023-05-23T10:45+0000
2023-05-23T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بلا شك، ما حصل يوم أمس الاثنين يبعث على القلق العميق، ويؤكد مرة أخرى بأن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرة".وأوضح بيسكوف أن "الجهود مستمرة والعملية العسكرية الخاصة متواصلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
https://sputnikarabic.ae/20230523/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تواصل-تطهير-المنطقة-بعد-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-1077330012.html
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روسيا
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
10:45 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود، يبعث على القلق العميق ويتطلب بذل جهود كبيرة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بلا شك، ما حصل يوم أمس الاثنين يبعث على القلق العميق، ويؤكد مرة أخرى بأن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرة".
وأوضح بيسكوف أن "الجهود مستمرة والعملية العسكرية الخاصة متواصلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا
. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".