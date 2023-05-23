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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-يعلق-على-حادثة-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بيلغورد-1077337913.html
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود، يبعث على... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:45+0000
2023-05-23T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بلا شك، ما حصل يوم أمس الاثنين يبعث على القلق العميق، ويؤكد مرة أخرى بأن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرة".وأوضح بيسكوف أن "الجهود مستمرة والعملية العسكرية الخاصة متواصلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
https://sputnikarabic.ae/20230523/سلطات-مقاطعة-بيلغورود-تواصل-تطهير-المنطقة-بعد-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-1077330012.html
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روسيا

الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود

10:45 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود، يبعث على القلق العميق ويتطلب بذل جهود كبيرة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بلا شك، ما حصل يوم أمس الاثنين يبعث على القلق العميق، ويؤكد مرة أخرى بأن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرة".
وأوضح بيسكوف أن "الجهود مستمرة والعملية العسكرية الخاصة متواصلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا".
مدرعات قوات الجيش الروسي في منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية
05:15 GMT
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
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