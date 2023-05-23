عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الولايات-المتحدة-تعقد-اجتماعا-لمانحي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077364860.html
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد اجتماعًا آخر لدول المانحين يوم غد الخميس لمناقشة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم مناقشة توريد المركبات... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T23:20+0000
2023-05-23T23:20+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/69/1022026910_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_09cbf34b0b50a00755741886289e2e26.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تم التأكيد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع المقبل سيكون "الحفاظ على قدرة أوكرانيا على المناورة المدرعة وتعزيز دفاعها الجوي"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن هناك أيضًا مناقشة ستتضمن تدريب الطيارين على قيادة طائرة "إف -16".يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية وغيرها من مقاتلات الجيل الرابع الغربية الصنع.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وذكّر الكرملين أكثر من مرة، بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230518/البنتاغون-قدمت-أمريكا-بعض-المساعدة-في-إصلاح-باتريوت-المتضررة-في-أوكرانيا--1077194118.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/69/1022026910_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_df7d009f13d0d5705290ab76adc9e8d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا

23:20 GMT 23.05.2023
© AFP 2023البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد اجتماعًا آخر لدول المانحين يوم غد الخميس لمناقشة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم مناقشة توريد المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، وخطط إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف -16" المقاتلة.
واشنطن – سبوتنيك. وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تم التأكيد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع المقبل سيكون "الحفاظ على قدرة أوكرانيا على المناورة المدرعة وتعزيز دفاعها الجوي"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
البنتاغون: قدمت أمريكا "بعض المساعدة" في إصلاح "باتريوت" المتضررة في أوكرانيا
18 مايو, 19:26 GMT
وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن هناك أيضًا مناقشة ستتضمن تدريب الطيارين على قيادة طائرة "إف -16".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية وغيرها من مقاتلات الجيل الرابع الغربية الصنع.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وذكّر الكرملين أكثر من مرة، بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала