https://sputnikarabic.ae/20230523/الولايات-المتحدة-تعقد-اجتماعا-لمانحي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077364860.html
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد اجتماعًا آخر لدول المانحين يوم غد الخميس لمناقشة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم مناقشة توريد المركبات... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T23:20+0000
2023-05-23T23:20+0000
2023-05-23T23:20+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تم التأكيد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع المقبل سيكون "الحفاظ على قدرة أوكرانيا على المناورة المدرعة وتعزيز دفاعها الجوي"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن هناك أيضًا مناقشة ستتضمن تدريب الطيارين على قيادة طائرة "إف -16".يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية وغيرها من مقاتلات الجيل الرابع الغربية الصنع.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وذكّر الكرملين أكثر من مرة، بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230518/البنتاغون-قدمت-أمريكا-بعض-المساعدة-في-إصلاح-باتريوت-المتضررة-في-أوكرانيا--1077194118.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد اجتماعًا آخر لدول المانحين يوم غد الخميس لمناقشة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم مناقشة توريد المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، وخطط إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف -16" المقاتلة.
واشنطن – سبوتنيك
. وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تم التأكيد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع المقبل سيكون "الحفاظ على قدرة أوكرانيا على المناورة المدرعة وتعزيز دفاعها الجوي"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن هناك أيضًا مناقشة ستتضمن تدريب الطيارين على قيادة طائرة "إف -16".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية
وغيرها من مقاتلات الجيل الرابع الغربية الصنع.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وذكّر الكرملين أكثر من مرة، بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.