https://sputnikarabic.ae/20230523/الولايات-المتحدة-تعقد-اجتماعا-لمانحي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077364860.html

الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد اجتماعًا آخر لدول المانحين يوم غد الخميس لمناقشة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث سيتم مناقشة توريد المركبات... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T23:20+0000

2023-05-23T23:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن – سبوتنيك. وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تم التأكيد على أن الموضوع الرئيسي للاجتماع المقبل سيكون "الحفاظ على قدرة أوكرانيا على المناورة المدرعة وتعزيز دفاعها الجوي"، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أن هناك أيضًا مناقشة ستتضمن تدريب الطيارين على قيادة طائرة "إف -16".يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان عن نية الحلفاء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية وغيرها من مقاتلات الجيل الرابع الغربية الصنع.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وذكّر الكرملين أكثر من مرة، بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230518/البنتاغون-قدمت-أمريكا-بعض-المساعدة-في-إصلاح-باتريوت-المتضررة-في-أوكرانيا--1077194118.html

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