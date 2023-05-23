https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-في-رسالة-لإيران-هناك-تطورات-سلبية-قد-تؤدي-إلى-عملية-عسكرية-1077341473.html

رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية

رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، في رسالة لإيران إن "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية". 23.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "هرتسليا 2023" في جامعة "ريخمان"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وأوضح هاليفي: "لقد أحرزت إيران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى".وأضاف: "على الصعيد الإقليمي، إيران متورطة في كل أمر من حولنا، في كل أمر ضدنا من توجيهات وخبرة وأموال، وكل عدو نلتقي به بطريقة أو بأخرى لديه بصمة إيرانية".ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي مهددا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".وأردف هاليفي: "تبعد إيران 1500 كم من هنا. هذه ليست عملية بسيطة لسلاح الجو أيضا. يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يقاتل في الفناء الخلفي ونحن بحاجة إلى بناء القدرات".وتابع: "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحد مختلف عما فعلناه في الماضي".وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولاسيما إنتاج الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20230523/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-نحن-على-دراية-بالمنشأة-النووية-التي-أقامتها-إيران-تحت-الأرض-قرب-نطنز-1077340201.html

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