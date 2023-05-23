https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-في-رسالة-لإيران-هناك-تطورات-سلبية-قد-تؤدي-إلى-عملية-عسكرية-1077341473.html
رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية
رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، في رسالة لإيران إن "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية". 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:35+0000
2023-05-23T11:35+0000
2023-05-23T11:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae93899efb8b66fb6d2f3d6d8b3afc7.jpg
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "هرتسليا 2023" في جامعة "ريخمان"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وأوضح هاليفي: "لقد أحرزت إيران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى".وأضاف: "على الصعيد الإقليمي، إيران متورطة في كل أمر من حولنا، في كل أمر ضدنا من توجيهات وخبرة وأموال، وكل عدو نلتقي به بطريقة أو بأخرى لديه بصمة إيرانية".ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي مهددا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".وأردف هاليفي: "تبعد إيران 1500 كم من هنا. هذه ليست عملية بسيطة لسلاح الجو أيضا. يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يقاتل في الفناء الخلفي ونحن بحاجة إلى بناء القدرات".وتابع: "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحد مختلف عما فعلناه في الماضي".وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولاسيما إنتاج الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-نحن-على-دراية-بالمنشأة-النووية-التي-أقامتها-إيران-تحت-الأرض-قرب-نطنز-1077340201.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_dde502fe574402b0d44dbf1aee1d51e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة لإيران: هناك تطورات سلبية قد تؤدي إلى عملية عسكرية
تابعنا عبر
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، في رسالة لإيران إن "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية".
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "هرتسليا 2023" في جامعة "ريخمان"، وفق صحيفة
"إسرائيل اليوم" العبرية.
وأوضح هاليفي: "لقد أحرزت إيران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى".
وتابع: "نحن أيضا ندرس عن كثب المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية الإيرانية، وهناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية".
وأضاف: "على الصعيد الإقليمي، إيران متورطة في كل أمر من حولنا، في كل أمر ضدنا من توجيهات وخبرة وأموال، وكل عدو نلتقي به بطريقة أو بأخرى لديه بصمة إيرانية".
ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي
مهددا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على إيران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".
وأردف هاليفي: "تبعد إيران 1500 كم من هنا. هذه ليست عملية بسيطة لسلاح الجو أيضا. يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يقاتل في الفناء الخلفي ونحن بحاجة إلى بناء القدرات".
وتابع: "إيران كبيرة ونحتاج إلى معرفة كيفية ضرب كل نقطة في هذه المنطقة الشاسعة، وهذا تحد مختلف عما فعلناه في الماضي".
وتتهم إسرائيل
ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولاسيما إنتاج الكهرباء.