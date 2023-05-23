https://sputnikarabic.ae/20230523/وزيرا-الصحة-الإيراني-والسعودي-يلتقيان-على-هامش-اجتماع-منظمة-الصحة-العالمية-في-جنيف-1077336932.html

وزيرا الصحة الإيراني والسعودي يلتقيان على هامش اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف

وزيرا الصحة الإيراني والسعودي يلتقيان على هامش اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف

عقد وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله، لقاء مع نظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على هامش الاجتماع السادس والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T10:17+0000

2023-05-23T10:17+0000

2023-05-23T10:17+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "عين الله أكد على أهمية تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة بمشاركة البلدين، وتعزيز الصحة في التجمعات الدينية الكبيرة، وخاصة في موسم الحج".من جانبه، أعرب وزير الصحة السعودي، عن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني في مجال التعاون الصحي وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذها.وأوضحت الوكالة، أن "وزيري الصحة الإيراني والسعودي اتفقا على أن تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة يتطلب تشكيل فريق عمل لمتابعة التفاهمات الثنائية"، مشيرة إلى أنه تقرر خلال اللقاء عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارتي الصحة الإيرانية والسعودية قريبا لبحث تنفيذ الموضوعات التي جرت مناقشتها.يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، "تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية".وأفادت قناة "العالم" الإيرانية، بأن "وزارة الخارجية الإيرانية عينت علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية".وعُيّن عنايتي، في مايو/ أيار 2014، مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعييه، في بداية 2019، مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي لعبت دورا مهمًا في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

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