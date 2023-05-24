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https://sputnikarabic.ae/20230524/الاتحاد-الإسباني-ينصف-فينيسيوس-ألغى-طرده-وفرض-عقوبات-كبيرة-على-فالنسيا-1077369300.html
الاتحاد الإسباني ينصف فينيسيوس... ألغى طرده وفرض عقوبات كبيرة على فالنسيا
الاتحاد الإسباني ينصف فينيسيوس... ألغى طرده وفرض عقوبات كبيرة على فالنسيا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، "إصدار عقوبة رسمية على نادي فالنسيا بعد "أزمة العنصرية" ضد نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:01+0000
2023-05-24T07:01+0000
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وعاقب الاتحاد الإسباني، فالنسيا بإغلاق جزئي لملعب "الميستايا" لمدة خمس مباريات، وبالتحديد مدرج "ماريو كامبوس" والذي حدثت فيه الواقعة، كما غرم الاتحاد نادي فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو عقوبة على الهتافات العنصرية.في إطار متصل، أكد بيان الاتحاد الإسباني، إلغاء عقوبة الطرد على فينيسيوس، موضحة أن اللاعب سيكون قادرا على المشاركة أمام رايو فاييكانو البوم الأربعاء دون أزمة.وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، الأحد الماضي، من قبل جمهور فالنسيا الذي هتف ضد اللاعب البرازيلي منتقدا لون بشرته مما دفع اللاعب للغضب وهو ما أدى لاحقا لحصوله على بطاقة حمراء.من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر طرد إجليسياس فيلانويفا، حكم الفيديو في مباراة فالنسيا وريال مدريد، بجانب 5 حكام فيديو آخرين.وأشارت الصحيفة، إلى أن "هناك انزعاج في اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني بسبب أداء إجليسياس فيلانويفا في مباراة فالنسيا والريال، حيث قام الحكم بتشويه اللقطات الخاصة بواقعة الطرد، مما أثر على قرار ريكاردو دي بورغوس بينجوتكسيا، حكم الساحة".
https://sputnikarabic.ae/20230522/لحظة-انهيار-لاعب-ريال-مدريد-عقب-هتافات-عنصرية-والرئيس-البرازيلي-يدعمه-1077299722.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار

الاتحاد الإسباني ينصف فينيسيوس... ألغى طرده وفرض عقوبات كبيرة على فالنسيا

07:01 GMT 24.05.2023
© AFP 2023 / JOSE JORDANالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا في الدوري الإسباني
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / JOSE JORDAN
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، "إصدار عقوبة رسمية على نادي فالنسيا بعد "أزمة العنصرية" ضد نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وعاقب الاتحاد الإسباني، فالنسيا بإغلاق جزئي لملعب "الميستايا" لمدة خمس مباريات، وبالتحديد مدرج "ماريو كامبوس" والذي حدثت فيه الواقعة، كما غرم الاتحاد نادي فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو عقوبة على الهتافات العنصرية.
في إطار متصل، أكد بيان الاتحاد الإسباني، إلغاء عقوبة الطرد على فينيسيوس، موضحة أن اللاعب سيكون قادرا على المشاركة أمام رايو فاييكانو البوم الأربعاء دون أزمة.
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وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، الأحد الماضي، من قبل جمهور فالنسيا الذي هتف ضد اللاعب البرازيلي منتقدا لون بشرته مما دفع اللاعب للغضب وهو ما أدى لاحقا لحصوله على بطاقة حمراء.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر طرد إجليسياس فيلانويفا، حكم الفيديو في مباراة فالنسيا وريال مدريد، بجانب 5 حكام فيديو آخرين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هناك انزعاج في اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني بسبب أداء إجليسياس فيلانويفا في مباراة فالنسيا والريال، حيث قام الحكم بتشويه اللقطات الخاصة بواقعة الطرد، مما أثر على قرار ريكاردو دي بورغوس بينجوتكسيا، حكم الساحة".
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