https://sputnikarabic.ae/20230524/البيت-الأبيض-بايدن-يعتزم-تعيين-قائد-القوات-الجوية-رئيسا-لأركان-الجيش-1077407738.html

البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين قائد القوات الجوية رئيسا لأركان الجيش

البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين قائد القوات الجوية رئيسا لأركان الجيش

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان عن نيته ترشيح تشارلز براون رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الحالي ليكون الرئيس... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T23:11+0000

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سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض "في فترة ما بعد الظهر، سيعلن الرئيس عن نيته ترشيح الجنرال تشارلز براون ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة"، مشيرا إلى أ نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن سيحضران الحدث.يذكر أن الجنرال مارك ميلي هو من يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكن فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات ستنتهي في وقت لاحق من هذا العام.تأتي الأنباء حول وجود نية لتعيين براون رئيسا لأركان الجيش الأمريكي في أعقاب تصريحات للعقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، قال فيها إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية عسكرية" على أراضي أوكرانيا.وأفاد ماغريغور بأن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يقرران إجراء "عملية" على أراضي أوكرانيا، ولا يرغبون الاعتراف بهزيمة نظام كييف".وأضاف ماكغريغور، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "المزاج الداعم لكييف لا يزال قائما في واشنطن. أخشى أن يتم إحضار القوات الجوية والبرية الأمريكية مع قوات الناتو إلى أراضي غربي أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل إنقاذ السلطات الأوكرانية بطريقة ما من الإبادة الكاملة".

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