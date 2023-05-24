https://sputnikarabic.ae/20230524/السفير-الروسي-في-بيونغ-يانغ-كوريا-الشمالية-طورت-مجموعة-شبه-كاملة-من-الصواريخ-الباليستية-1077407873.html
السفير الروسي في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية
السفير الروسي في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية
صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T23:52+0000
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سبوتنيك. وأضاف السفير الروسي: "ينبغي الاعتراف بأن المجمع الصناعي العسكري الكوري الشمالي حقق نتائج مبهرة في السنوات العشر الماضية، لقد طور مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجرى العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية".وتابع ماتسيغورا "تطوير بيونغ يانغ لصواريخ باليستية جديدة وتجاربها المتتالية كانت نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن العدائية تجاه كوريا الشمالية، إذ أن القيادة الكورية الشمالية ليس لديها سبب لتطوير وتنفيذ برامج صواريخ نووية واسعة النطاق حال عدم وجود هذا العدوان وزيادة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتهديدات المباشرة للقضاء على النظام الاجتماعي والسياسي لبيونغ يانغ".ويؤكد ماتسيغورا أن "الكوريين الشماليين لا يخططون لمهاجمة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، ولا غزو هذه الدول أو تغيير نظامها السياسي" ، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تريد ببساطة أن تُترك وشأنها ولكن لن تسمح بإهانتها.يذكر أنه في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوانسونغ- 18" والذي تم إطلاقه باتجاه بحر اليابان، بعد أن طار على بعد حوالي 1000 كيلومتر وهبط خارج المنطقة الاقتصادية لليابان.وتمثل هذه التدريبات الإطلاق التاسع للصواريخ الباليستية خلال العام الجاري والإطلاق الثاني عشر مع صواريخ كروز، وفي عام 2022 أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق 37 صاروخا باليستيا.
https://sputnikarabic.ae/20230519/مجموعة-دول-السبع-كوريا-الشمالية-لا-يمكنها-ولن-يكون-لها-وضع-دولة-نووية-1077223061.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الأخبار, حصري
السفير الروسي في بيونغ يانغ: كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية
23:52 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 23:53 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
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صرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بيونغ يانغ لا تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية.
سبوتنيك. وأضاف السفير الروسي: "ينبغي الاعتراف بأن المجمع الصناعي العسكري الكوري الشمالي حقق نتائج مبهرة في السنوات العشر الماضية، لقد طور مجموعة شبه كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجرى العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية".
وتابع ماتسيغورا "تطوير بيونغ يانغ لصواريخ باليستية جديدة
وتجاربها المتتالية كانت نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن العدائية تجاه كوريا الشمالية، إذ أن القيادة الكورية الشمالية ليس لديها سبب لتطوير وتنفيذ برامج صواريخ نووية واسعة النطاق حال عدم وجود هذا العدوان وزيادة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتهديدات المباشرة للقضاء على النظام الاجتماعي والسياسي لبيونغ يانغ".
ويؤكد ماتسيغورا أن "الكوريين الشماليين لا يخططون لمهاجمة الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية
، ولا غزو هذه الدول أو تغيير نظامها السياسي" ، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ تريد ببساطة أن تُترك وشأنها ولكن لن تسمح بإهانتها.
يذكر أنه في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوانسونغ- 18" والذي تم إطلاقه باتجاه بحر اليابان، بعد أن طار على بعد حوالي 1000 كيلومتر وهبط خارج المنطقة الاقتصادية لليابان.
وتمثل هذه التدريبات الإطلاق التاسع للصواريخ الباليستية خلال العام الجاري والإطلاق الثاني عشر مع صواريخ كروز، وفي عام 2022 أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق 37 صاروخا باليستيا.