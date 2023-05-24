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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الروسية-تُسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-في-منطقة-مدينة-لوزوفايا-بصواريخ-إيغلا--1077366147.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
أسقط العسكريين الروس، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T02:01+0000
2023-05-24T02:08+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا" في منطقة مدينة لوزوفايا".وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إس-350-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-بشكل-آلي-بالكامل-1077365662.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"

02:01 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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أسقط العسكريين الروس، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا".
موسكو - سبوتنيك. وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا" في منطقة مدينة لوزوفايا".
منظومة إس-350 فيتياز للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": "إس-350" الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية بشكل آلي بالكامل
00:46 GMT
وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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