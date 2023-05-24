https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الروسية-تُسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-في-منطقة-مدينة-لوزوفايا-بصواريخ-إيغلا--1077366147.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
أسقط العسكريين الروس، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T02:01+0000
2023-05-24T02:01+0000
2023-05-24T02:08+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا" في منطقة مدينة لوزوفايا".وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إس-350-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-بشكل-آلي-بالكامل-1077365662.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
02:01 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أسقط العسكريين الروس، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا".
موسكو - سبوتنيك
. وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيغلا" في منطقة مدينة لوزوفايا".
وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.