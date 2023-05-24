https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إس-350-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-بشكل-آلي-بالكامل-1077365662.html

مصدر لـ"سبوتنيك": "إس-350" الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية بشكل آلي بالكامل

مصدر لـ"سبوتنيك": "إس-350" الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية بشكل آلي بالكامل

تمكنت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-350" (فيتياز) من إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل تلقائي (آلي) تمامًا، دون تدخل من المشغل. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T00:46+0000

2023-05-24T00:46+0000

2023-05-24T01:21+0000

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موسكو - سبوتنيك. وفقًا لمصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، تم اختبار هذا الوضع التشغيلي لأول مرة في ظروف قتالية في العالم.وأفاد المتحدث للوكالة أن "منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "فيتياز" تمكنت، للمرة الأولى في العالم، من اكتشاف وتتبع واستهداف تلقائي للأهداف الجوية الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. وتم إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار الأوكرانية باستخدام صواريخ المنظومة".وأضاف المصدر أن طاقم العمل في المنظومة يتحكم فقط في تشغيلها أثناء العمليات القتالية.وأوضح المتحدث: "تم تنفيذ الوضع التلقائي [لضرب الأهداف] على أساس مبدأ عدم إلغاء الشخص قرارات عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة في إطار حالة القتال الجوي الناشئة، أي أن المشغل ببساطة لم يتدخل في عمل المنظومة، وبالتالي تأكيد خوارزمية التشغيل التي اختارها الجهاز".وفقًا للمحاور، فقد عمل "فيتياز" في وقت واحد في وضعي الرادار النشط والسلبي، مما يزيد من مناعة الضوضاء للمجمع، فضلاً عن قدرته على اكتشاف وتصنيف الأهداف.منظومة "إس-350" (فيتياز) هي منظومة صاروخية متحركة متعددة القنوات مضادة للطائرات، وتم تطويرها بواسطة شركة "ألماز-أنتي" لقوات الدفاع الجوي الروسية، وتم تصميمها لحماية المنشآت الحكومية والإدارية والصناعية والعسكرية وتجمعات القوات من الهجمات الجوية الحديثة والمتطورة.وتتمتع منظومة "فيتياز" بقدرة على ضرب الأهداف الجوية الديناميكية، بما في ذلك الطائرات والطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة وغيرها، على مسافة تصل إلى 120-150 كيلومترًا وفقًا لمصادر مختلفة، وتستهدف الأهداف البالستية على مسافة تصل إلى 25 كيلومترًا. في الوقت نفسه، يمكن للصواريخ "إس-350" التي تستهدف الأهداف أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 2 كيلومتر في الثانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230521/إس-350-لأول-مرة-تضرب-هدفا-للقوات-الأوكرانية-تلقائيا-1077270169.html

https://sputnikarabic.ae/20221006/ما-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-إس-350-1068695938.html

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