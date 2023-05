https://sputnikarabic.ae/20230524/دراسات-5-فوائد-من-تناول-الطماطم-وعلى-هؤلاء-تناولها-بحذر-1077396869.html

دراسات: 5 فوائد من تناول الطماطم... وعلى هؤلاء تناولها بحذر

تظهر الأبحاث أن هناك قائمة طويلة من فوائد الطماطم، من تحسين حالتك المزاجية إلى الحفاظ على صحة قلبك. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

والطماطم ليست فقط لذيذة، ومنعشة، ومليئة بالنكهة، ولكن قائمة فوائد الطماطم خاصة تلك المتعلقة بصحتك - لا حصر لها، وفق موقع Eat This, Not That.ومع ذلك، فإن الطماطم ليست للجميع. تصادف أنها واحدة من أكثر أنواع الأطعمة المرتبطة بالحساسية الغذائية شيوعا، ويمكن أن تسبب أيضًا بعض الأعراض الهضمية غير السارة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. ومع ذلك، تعد الطماطم أيضا من مصادر القوة المضادة للأكسدة ومليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول الطماطم الطازجة.1. ستحصل على دفعة من مضادات الأكسدةتحتوي الطماطم على وفرة من المركبات النباتية، والتي تعد من مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات. من المهم أن تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي عندما يمكنك ذلك لأنها يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة في جسمك، وهي جزيئات يمكنها تسريع عملية الشيخوخة والمساهمة في منع احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.يُطلق على مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الطماطم الليكوبين، وهي المسؤولة عن تلوين هذه الفاكهة باللون الأحمر الفاتح. ومع ذلك، سترغب في التأكد من أنك تأكل قشر الطماطم للحصول على الكثير من مضادات الأكسدة لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه أعلى تركيز. أيضا وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول مصدر للدهون جنبا إلى جنب مع الطماطم سيساعد جسمك على امتصاص الليكوبين بشكل أفضل.2. ستحصل أيضا المزيد من البوتاسيوميمكن أن تساعد هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات قلبك بأكثر من طريقة. لا تحتوي فقط على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب، ولكن الطماطم هي مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي من المعروف أنه يساعد في خفض ضغط الدم.ووفقا للمجلة الأمريكية لكلية أمراض القلب، يرتبط استهلاك البوتاسيوم أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.تقول جمعية القلب الأمريكية إنه يمكنك الاستمتاع بهذه الفوائد الصحية للقلب من الطماطم بأي شكل، من الطماطم الكاملة إلى الصلصات والعصائر التي تعتمد على الطماطم.3. حماية الجلد من أضرار أشعة الشمستقول إيلينا بارافانتس مؤسسة مدونة Olive Tomato ومؤلفة كتاب The Mediterranean Diet Cookbookللمبتدئين، فإن الطماطم مليئة بالكاروتينات، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.وجدت دراسة أجريت عام 2017 في التقارير العلمية أن الاستهلاك المنتظم للطماطم قد يمنعك من الإصابة بحروق الشمس، مما يقلل من خطر الإصابة بأورام الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.3. تحسن مزاجكلا تعمل الطماطم على تعزيز نكهة وجبتك فحسب، بل إنها قد تعزز مزاجك أيضًا على المدى الطويل.وجدت دراسة أجريت عام 2013 في مجلة The Journal of Affective Disorders أن المشاركين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة أسبوعيا.تقول بارافانتس: "الباحثون غير متأكدين من العناصر الغذائية التي تسبب هذا التأثير، لكنهم يعتقدون أنها قد تكون مضادات الأكسدة - بما في ذلك الليكوبين".4. قد يمتص جسمك الحديد بشكل أكثر فعاليةتساعد بعض الأطعمة جسمك بالفعل على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل. تعتبر الطماطم أحد هذه الأطعمة، وفقًا لبلانكا غارسيا أخصائية التغذية في Health Canal.على وجه التحديد، قد تساعدك الطماطم على امتصاص الحديد وهو معدن يلعب دورا رئيسيا في صنع الهيموغلوبين والميوغلوبين، وهما بروتينان يساعدان في نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.إضافة إلى قائمة فوائد الطماطم، يمكن لهذه الفاكهة تحقيق ذلك بسبب محتواها من "فيتامين سي".وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يمكن لـ "فيتامين سي" زيادة الحديد الذي تستهلكه عن طريق تخزينه في شكل يمكن لجسمك امتصاصه بسهولة أكبر.الخبر السار عن الطماطم هو أن الكوب الواحد يحتوي على ما يقرب من 27% من القيمة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين.5. المساعدة في التئام الجروح بشكل أسرعوفقا للتقارير العلمية هناك حاجة لـ "فيتامين سي" للمساعدة في تحفيز تخليق الكولاجين في الجلد. هذا يجعل الطماطم إضافة صحية للبشرة إلى نظامك الغذائي.تقول غارسيا: "فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين موجود في الأنسجة الضامة يساعد في التئام الجروح (..) تناول كمية ثابتة من فيتامين سي يمكن أن يساعد جسمك على الشفاء بشكل أسرع عندما تجرح نفسك، أو تتعافى من الجراحة".وجدت دراسة أجريت عام 2016 على مرضى المستشفيات في المجلة الدولية للجراحة أنه عندما تناول الأشخاص مكملات "فيتامين سي"، فإنهم شهدوا التئام الجروح "الواسعة والمعقدة" بشكل أسرع وأفضل.تحذيرالطماطم ليست للجميع. إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي هذه الفاكهة تحديدًا إلى ظهور أعراضك، مما يتسبب في عدد كبير من الأعراض غير السارة مثل حرقة المعدة أو الانتفاخ أو عسر الهضم.قال المرضى الذين تمت مقابلتهم في مجلة Family Practice إن كلا من الطماطم المطبوخة والطماطم النيئة جعلت أعراض الانعكاس أسوأ.الطماطم الطازجة مليئة بأحماض الستريك والماليك، والتي تميل إلى زيادة أحماض المعدة، لذا فإن تناولها بانتظام يؤدي إلى زيادة الإنتاج المفرط لحمض المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض.هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكنك تناول الطماطم على الإطلاق إذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض، ولكن من المحتمل أن تحتاج إلى الالتزام بكميات صغيرة ومراقبة الأعراض.

