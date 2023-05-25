https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الروسية-تدمير-المعاقل-الأوكرانية-على-محور-بيرفومايسكي-بقاذفات-اللهب-الثقيلة-1077408303.html
الدفاع الروسية: تدمير المعاقل الأوكرانية على محور بيرفومايسكي بقاذفات اللهب الثقيلة
الدفاع الروسية: تدمير المعاقل الأوكرانية على محور بيرفومايسكي بقاذفات اللهب الثقيلة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات اللهب الثقيلة "سولتنسيبيوك" دمرت معاقل للقوات الأوكرانية على محور بلدة بيرفومايسكي بجمهورية دونيتسك... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T02:16+0000
2023-05-25T02:16+0000
2023-05-25T02:28+0000
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سبوتنيك. يأتي ذلك في أعقاب صدور بيان للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" قال فيه إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك".وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
الدفاع الروسية: تدمير المعاقل الأوكرانية على محور بيرفومايسكي بقاذفات اللهب الثقيلة
02:16 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات اللهب الثقيلة "سولتنسيبيوك" دمرت معاقل للقوات الأوكرانية على محور بلدة بيرفومايسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
سبوتنيك. يأتي ذلك في أعقاب صدور بيان للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" قال فيه إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية
على محور دونيتسك".
وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.
يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.
وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.