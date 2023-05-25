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https://sputnikarabic.ae/20230525/علييف-يوجد-بوادر-جادة-لتطبيع-العلاقات-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1077432368.html
علييف: يوجد بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
علييف: يوجد بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، عن بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T17:22+0000
2023-05-25T17:22+0000
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أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا
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موسكو - سبوتنيك. وكشف علييف خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عن إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين باكو ويريفان، خصوصاً أن أرمينيا اعترفت بقره باغ كجزء من أذربيجان.وقال "تعاون أذربيجان مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، باستثناء أرمينيا، يتطور بنجاح منذ 30 عاما. هنالك بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي البلدين، واليوم بمبادرة من الجانب الروسي، سيُعقد اجتماع ثلاثي لرؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان".وكان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلنا من موسكو خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، تسوية النزاع الإقليمي بين البلدين ووجود اتفاقات بشأن الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/لافروف-العمل-على-نص-معاهدة-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-يجري-بنشاط-1077207639.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا
العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا

علييف: يوجد بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

17:22 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، عن بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين.
موسكو - سبوتنيك. وكشف علييف خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عن إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين باكو ويريفان، خصوصاً أن أرمينيا اعترفت بقره باغ كجزء من أذربيجان.
وقال "تعاون أذربيجان مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، باستثناء أرمينيا، يتطور بنجاح منذ 30 عاما. هنالك بوادر جادة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي البلدين، واليوم بمبادرة من الجانب الروسي، سيُعقد اجتماع ثلاثي لرؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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وفي ذات السياق، أكد علييف أنه "لا توجد لدى أذربيجان مطالبات إقليمية تجاه أرمينيا. يجب السعي بجهد وامتلاك خيال جامح لرؤية أية مطالبات إقليمية في كلامي".
وكان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلنا من موسكو خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، تسوية النزاع الإقليمي بين البلدين ووجود اتفاقات بشأن الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرفين.
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