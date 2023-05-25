https://sputnikarabic.ae/20230525/مذكرة-تفاهم-بين-إيران-وأفغانستان-في-مجال-الأدوية-والمعدات-الطبية-1077408877.html
مذكرة تفاهم بين إيران وأفغانستان في مجال الأدوية والمعدات الطبية
مذكرة تفاهم بين إيران وأفغانستان في مجال الأدوية والمعدات الطبية
وقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم تنص على التعاون الشامل بين البلدين في مجال الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T04:26+0000
2023-05-25T04:26+0000
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وقالت وكالة "إرنا" أنه تم توقيع المذكرة من الجانب الإيراني منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومن الجانب الأفغاني الإدارة الوطنية للأغذية والأدوية.وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بتوريد الأدوية والمعدات، كما اتفق البلدان على توفير مجال تطوير إنتاج وتوريد احتياجاتهما من المعدات الصيدلانية والطبية بمساعدة بعضنا البعض.جاء توقع مذكرة التفاهم في طهران على هامش زيارة عبد الباري عمر رئيس الإدارة الوطنية الأفغانية للأغذية والأدوية وسيد حيدر محمدي رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطب والغذاء.وبموجب المذكرة يتم تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وبرامج النظام الصيدلاني ، وسلامة الغذاء، وتدريب وتمكين مدراء وخبراء النظام الصيدلاني للطرفين فيما يتعلق بدورات بناء المهارات في مجالات مثل تسجيل الملفات الفنية امتطلبات وآليات إجراء الدراسات السريرية، والتكافؤ البيئي للمعايير والأساليب المثلى للإنتاج (GMP) ونظام المراقبة، والتتبع والتحكم في صحة المنتجات الصحية (Tac)، وتنظيم الأمور المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وسلامة الأغذية من هذه المذكرة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html
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مذكرة تفاهم بين إيران وأفغانستان في مجال الأدوية والمعدات الطبية
04:26 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
وقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم تنص على التعاون الشامل بين البلدين في مجال الأغذية والأدوية والمنتجات الصحية.
وقالت وكالة
"إرنا" أنه تم توقيع المذكرة من الجانب الإيراني منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومن الجانب الأفغاني الإدارة الوطنية للأغذية والأدوية.
وتقضي مذكرة التفاهم كذلك بتوريد الأدوية والمعدات، كما اتفق البلدان على توفير مجال تطوير إنتاج وتوريد احتياجاتهما من المعدات الصيدلانية والطبية بمساعدة بعضنا البعض.
جاء توقع مذكرة التفاهم في طهران على هامش زيارة عبد الباري عمر رئيس الإدارة الوطنية الأفغانية للأغذية والأدوية وسيد حيدر محمدي رئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي في جمهورية إيران الإسلامية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون
في مجال الطب والغذاء.
وبموجب المذكرة يتم تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وبرامج النظام الصيدلاني ، وسلامة الغذاء، وتدريب وتمكين مدراء وخبراء النظام الصيدلاني للطرفين فيما يتعلق بدورات بناء المهارات في مجالات مثل تسجيل الملفات الفنية امتطلبات وآليات إجراء الدراسات السريرية، والتكافؤ البيئي للمعايير والأساليب المثلى للإنتاج (GMP) ونظام المراقبة، والتتبع والتحكم في صحة المنتجات الصحية (Tac)، وتنظيم الأمور المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وسلامة الأغذية من هذه المذكرة.