عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-تسقط-20-مسيرة-أوكرانية-وصواريخ-متعددة-بعيدة-المدى-1077453474.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في اتجاهات عدة. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:26+0000
2023-05-26T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3995bea43af2f20b76524cba2806ba.jpg
وبحسب بيان الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخًا تكتيكيًا من طراز "غروم-2" وصاروخًا بعيد المدى من طراز "ستورم شادو".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون، وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4341 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9302 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4908 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-200-جندي-أوكراني-في-اتجاه-دونيتسك-1077452766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_f62e35c8afb9c6dd8b01159187b84f06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى

12:26 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 26.05.2023)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في اتجاهات عدة.
وبحسب بيان الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخًا تكتيكيًا من طراز "غروم-2" وصاروخًا بعيد المدى من طراز "ستورم شادو".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون، وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 200 جندي أوكراني وتدمير مستودع للذخيرة في اتجاه دونيتسك
12:00 GMT
وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4341 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9302 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4908 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала