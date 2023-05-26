https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-تسقط-20-مسيرة-أوكرانية-وصواريخ-متعددة-بعيدة-المدى-1077453474.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في اتجاهات عدة. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T12:26+0000
2023-05-26T12:26+0000
2023-05-26T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3995bea43af2f20b76524cba2806ba.jpg
وبحسب بيان الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخًا تكتيكيًا من طراز "غروم-2" وصاروخًا بعيد المدى من طراز "ستورم شادو".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون، وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4341 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9302 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4908 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-200-جندي-أوكراني-في-اتجاه-دونيتسك-1077452766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_f62e35c8afb9c6dd8b01159187b84f06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية وصواريخ متعددة بعيدة المدى
12:26 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات المسلحة أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في اتجاهات عدة.
وبحسب بيان الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ من طراز "هيمارس" وصاروخًا تكتيكيًا من طراز "غروم-2" وصاروخًا بعيد المدى من طراز "ستورم شادو".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشرين طائرة أوكرانية من دون طيار خلال النهار، في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وزولوتاريفكا، وميكولايفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأرتيوموفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولايا بريستان، وفيليكا ليبيتيكا، في مقاطعة خيرسون،
وكومسومولسكوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في البيان الصادر، اليوم الجمعة: "دمرت القوات الروسية مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في هجوم صاروخي متعدد".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 429 طائرة و235 طائرة هليكوبتر 4341 طائرة دون طيار و424 نظام صواريخ مضاد للطائرات و9302 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4908 مدافع ميدانية وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10464 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.